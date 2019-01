Oberhof : Vittozzi fait coup double avec la poursuite, Chevalier signe un nouveau podium

Liza Vittozzi double la mise. L’Italienne de 23 ans a remporté son deuxième succès en Coupe du monde, ce samedi à Oberhof, en s’adjugeant la poursuite, après avoir remporté le sprint deux jours plus tôt. Elle a dominé la course de la tête et des épaules. Derrière son cavalier seul, la hiérarchie n’a eu de cesse de se redessiner et ce sont la Slovaque Anastasia Kuzmina (2e, à 14") et la Française Anaïs Chevalier (3e, à 27") qui l’ont finalement accompagnée sur la boîte.

