Dans le temple du biathlon et sa montée dantesque, le Norvégien a fait la différence sur les skis, reléguant le deuxième meilleur temps de ski, Johannes Dale (5e, + 35"2), à 30 secondes sur les spatules. Il signe ainsi sa 50e victoire en coupe du monde et renforce son avance au classement général. L'autre bonne opération au classement est à mettre à l'actif du troisième Sturla Holm Laegreid, qui a profité de la défaillance du Suédois Sebastian Samuelsson (18e,+ 1'20), pour conforter sa deuxième place. Avec 4 coureurs dans les 5 premiers et un podium rouge et bleu, la Norvège continue son cavalier seul cette saison.