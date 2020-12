Un Boe peut toujours en cacher un autre. A l'occasion du deuxième sprint de la saison, à Kontiolahti une nouvelle fois, l'aîné de la fratrie norvégienne, Tarjei Boe, s'est imposé ce jeudi grâce à un tir parfait (10/10), devant Arnd Peiffer (10/10, +13"9) et le frère cadet du Norvégien, Johannes Boe (9/10, +29"4). Comme lors du week-end dernier, les Français ne sont pas parvenus à accrocher le podium. Avec sa 11e place, Fabien Claude a réalisé la meilleure course des Bleus (9/10, +54"0), juste devant Simon Desthieux (9/10, +55"6). Quant au nouveau leader de l'équipe de France, Quentin Fillon Maillet (30e, 7/10) a fini très loin de la tête, à cause de ses trois échecs au tir. Seuls les temps de ski du Français sont rassurants à l'approche de la poursuite de samedi qu'il entamera avec 1'26 de retard sur Tarjei Boe.