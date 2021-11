Östersund lui réussit. Simon Desthieux a gagné l’ultime épreuve de la saison dernière (une mass start) sur la piste suédoise. Quelques mois plus tard, il n’a pas fait aussi bien, lors de l’individuel inaugural de l’opus 2021-2022. Mais il a tout de même signé un podium (3e) ce samedi , comme il y a deux ans en ces lieux sur le même format. De quoi satisfaire le biathlète français de 29 ans, qui a vécu une intersaison spéciale.

Desthieux ne savait pas trop où il en était en termes de forme physique avant le lancement de la Coupe du monde, en raison d’une grande nouvelle. "C’est vrai que j’étais un peu dans le doute. C’était probablement lié à la nouveauté d’être devenu papa au début de l’été. Cela a forcément perturbé les choses dans l’entraînement et le repos", a-t-il expliqué à Nordic Mag à l’issue de la course, remportée par Sturla Holm Laegreid.

Paternité et entraînement allégé

"J’ai fait le choix de m’entraîner un petit peu moins pour contrebalancer la fatigue liée à la paternité", ajoute-t-il. Résultat probant, puisqu’une telle entrée en matière est inédite pour lui : "Je suis vraiment content, je n'avais jamais attaqué la saison par un podium (il en compte 11 en Coupe du monde, dont 2 succès, NDLR),c'est chouette." Mais le contexte de sa troisième place laisse à Desthieux (18/20 sur le pas de tir) quelques regrets.

Il a été battu d’une seconde, seulement, par Tarjei Boe (18/20) pour le rang de dauphin. Et d’une minute par Laegreid (20/20) pour la gagne. Une minute, c’est l’équivalent d’une cible manquée lors d’un individuel, et Simon a commis une faute lors de chaque passage au debout (donc une lors de son dernier tir). "Je reste un peu sur ma faim, avec mes erreurs sur le tir debout qui me coûtent la victoire", concède-t-il dans des propos rapportés par l’AFP.

"Je reste modeste parce que je connais très bien mon sport"

Le sentiment qui prédomine reste la satisfaction pour celui qui a signé le cinquième temps de ski du jour, 50 secondes derrière Emilien Jacquelin (1er en la matière, 35e de la course), mais notamment 13 devant Johannes Boe (10e temps de ski, 5e de l'individuel) : "Cela engrange de la confiance et plein de bonnes choses pour la suite (…) Je suis content d'être physiquement dans le coup et bien au tir. Cela fait une belle course pour enchaîner sur une belle dynamique."

Simon Desthieux aura l’occasion d’entretenir cette belle dynamique dès dimanche, lors du sprint (13h45). Ne comptez pas sur lui pour se déclarer favori : "Je reste modeste parce que je connais très bien mon sport." Ni pour se reposer sur ses lauriers : "Ce qui fait la force de ma régularité, c’est de toujours me remettre en question et vouloir améliorer mon tir, qui n’est jamais parfait. Je suis peut-être un éternel insatisfait."

