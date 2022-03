Biathlon

BIATHLON - Un dernier tir raté, une boucle de folie mais une 7e place pour Justine Braisaz-Bouchet : le résumé

Otepää - Justine Braisaz-Bouchet était placée pour la victoire jusqu'au dernier tir debout. Mais son raté lui aura coûté cher et son dernier tour de folie n'aura rien changé. La Française termine 7e de la mass-start à 15 secondes d'Elvira Oeberg. La Suédoise signe son 4e succès cette saison devant Herrmann et Roeiseland. Revivez la course en vidéo.

00:03:40, il y a une heure