Biathlon

Otepää - La Norvège a pris les devants pour ne jamais lâcher la tête : Le résumé du relais mixte

OTEPÄÄ - Sivert Bakken, premier relayeur norvégien ce dimanche sur le relais mixte, a fait son travail à la perfection. Celui-ci consistait à placer son équipe en tête dès l'entame de course et il l'a fdait. Ses coéquipiers n'avaient alors plus "qu'à" maintenir la barre, ce qui a été réalisé sans trembler. Bilan, la Norvège s'est imposée devant la Suède et la France. Le résumé en vidéo.

00:02:27, il y a 30 minutes