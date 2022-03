Julia Simon retrouve le chemin de la victoire. La native d'Albertville a imité Quentin Fillon Maillet et s'est imposée vendredi lors du sprint d'Otepää, pour signer son quatrième succès en carrière, le premier cette saison. Malgré une dernière balle manquée sur son tir debout, la Française a réalisé un dernier tour exceptionnel pour prendre le meilleur sur Vanessa Voigt (+ 11") et Karoline Knotten (+ 12"8) pourtant toutes deux auteures d’un sans-faute sur le pas de tir. Anaïs Chevalier-Bouchet l'accompagne dans le top 10 à la septième place.

Elle aura tremblé jusqu’au bout, et nous avec. Vainqueure d'une poursuite à Kontiolahti en 2020 et de deux mass start à Oberhof et Antholz-Anterselva la saison dernière, Julia Simon remporte le premier sprint de sa carrière. Mais un problème de carabine aurait pu lui faire tout perdre. Bien engagée dans son tir debout, elle a connu un souci de réarmement avant de tirer sa dernière balle et n'a pu abattre la dernière cible. Un 9/10 qui aurait pu lui être fatal sans son niveau de ski du jour. Troisième meilleur temps à seulement deux secondes de Justine Braisaz-Bouchet, et surtout le meilleur temps du dernier tour.

Vanessa Voigt avait deux secondes de retard après le tir debout, elle a été reléguée à onze secondes de la vainqueure. Mais que dire de Karoline Knotten, qui venait de loin avec son dossard 53 ? L'une des Norvégiennes les moins attendues comptait plus de dix secondes d’avance à la sortie du pas de tir (- 11"’1). Mais elle n'a jamais été en mesure de suivre le rythme de la Française et a rapidement perdu son avance. C’est finalement avec 12"8 de retard qu'elle a passé la ligne d'arrivée.

Le vent en perturbateur

Alors qu'il fallait être parfait au tir lors du sprint masculin pour être bien placé, cette course féminine s'est déroulée dans des conditions différentes. Avec un vent plus fort et, surtout, tournant, réaliser un tir propre devenait bien plus compliqué. Plus rapide sur les skis, Justine Braisaz a ainsi commis cinq fautes au total dont trois dès le tir couché. De nombreuses biathlètes ont ainsi dû changer leurs réglages avant ou pendant leurs tirs. Dans un top 10 qui se tient en 35 secondes, elles ne sont que deux à avoir fait le plein (Vanessa Voigt et Karoline Knotten).

Troisième du classement de la mass start avec 18 points de retard sur Dorothea Wierer, Julia Simon tentera d’aller chercher le globe de la spécialité samedi puis à Oslo le week-end prochain. Si la mass start est la course des reines (et des rois), les résultats des sprints d’hier et d’aujourd’hui auraient mérité d’être suivis de poursuites sur ce site d’Otepää. Avec 34"5 d’écart entre le 1er et le 10e chez les garçons, 35"5 pour les filles, ces poursuites auraient eu l'air de mass start. Quoiqu'il en soit, Quentin Fillon Maillet et Julia Simon auront à cœur de faire coup double.

