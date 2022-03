Lorsque la dictature du "mais" envahit la rhétorique d’un champion, la concurrence a de quoi s’inquiéter. Ce samedi 12 mars 2022 est une case à griffonner en or sur le calendrier. Quentin Fillon Maillet a remis le biathlon tricolore sur le toit du monde. Après avoir escaladé l'Olympe par deux fois, le Jurassien a fait plus qu’assurer son premier gros globe de cristal, en prenant la deuxième place de la mass start d’Otepää (Estonie). Combien s’en satisferaient ? Beaucoup. Mais depuis quatre mois, QFM s’est émancipé du "beaucoup" pour mieux accaparer le gâteau.

Le stakhanoviste effréné a créé un double, impitoyable et perfectionniste au possible. "J’étais frustré (une fois la ligne d’arrivée franchie) parce que la première place n’était pas loin, lance-t-il au micro de nos confrères de La chaîne L'Équipe après l’arrivée. Je peux m’en vouloir de ma faute sur le premier debout qui m’a coûté cher, et puis, on avait des bons skis sur la première partie de piste mais sur la deuxième, la neige changeait vite. La glisse n’était pas excellente mais je ne leur en veux pas (aux techniciens)."

Pas un franc sourire sous le masque, ni les traits tirés par un cocktail détonant de joie et fatigue. Quentin Fillon Maillet a changé de discours en même temps que de dimension, et pris goût au pinacle. "Pendant une course, je ne me demande pas où j'en suis au classement général ou au classement de la spécialité, explique-t-il à l’AFP. Je suis vraiment dans la course et l'objectif est d'aller gagner. Mentalement, j'ai un peu changé ma façon d'aborder les courses après les Jeux. Je ne suis plus là pour aller chercher un podium mais pour gagner. Donc aujourd'hui, il y a un petit goût d'amertume."

Plus de plaisir à m’entraîner qu’à faire la fête

L’autoflagellation est un art difficile à manier. Debout sur une poutre suspendue, l’athlète peut aussi bien basculer vers le vide de l’échec, que rebondir plus fort vers les échéances futures. Ce goût de la remise en question couplée à un appétit de "cannibale", Martin Fourcade ne l’aurait pas renié, lui le monstre de régularité. Le Catalan est sûrement le plus à même d’épouser la nouvelle philosophie de Fillon Maillet, obsédé d’étendre son invincibilité post-olympique (avant sa deuxième place, le Jurassien restait sur trois victoires de rang). "Le gros globe était plus ou moins joué. Mon objectif n’était évidemment pas seulement de terminer 23e, mais de gagner aujourd’hui (samedi), justifiait QFM au micro de La chaîne L'Équipe. Il y avait aussi l’objectif du globe de la mass start. Ça semble bien lancé, j’ai vu que Benedikt Doll était plus loin. Ça reste une belle journée quand même."

Difficile d’y reconnaître la prose du natif de Champagnole, qui a confirmé à froid avoir "toujours plus rêvé du gros globe que d’une médaille olympique qui se joue sur le moment, la fraîcheur, et un peu de chance." L’heure n’est pourtant pas encore à la fête, ni à la décompression. "Il y a pas mal d’athlètes qui me disent qu’on va faire la fête ce soir, confie-t-il. Pas forcément de mon côté parce qu’il reste encore des choses à aller chercher. J’aurai toute la vie pour en profiter. J’ai l’envie de faire les choses jusqu’au bout, et de ne pas me relâcher jusqu’à la fin de saison. Je prends plus de plaisir à m’entraîner qu’à faire la fête. C’est ma façon d’être heureux."

Exorciser le modèle Fourcade en le copiant

En se tournant vers le passé, un tas de champions a écumé les pistes et foulé les tapis des sites les plus mythiques. De Bjoerndalen à Fourcade en passant par les Ullrich, Boe, Fischer et Svendsen, tous ont dominé leur temps avec une formule, mais un seul a endossé le costume du biathlète total. Vous l’avez deviné, et sans chauvinisme, on est bien obligé de constater que le joug du Catalan sur la planète biathlon a été sans aucune mesure dans l’histoire. Seul Martin Fourcade a su imposer une maîtrise totale sur le circuit. Un règne qu’a aussi subi QFM, avant de s’en inspirer.

"Cela n'a pas toujours été facile d'être dans l'ombre de Martin dans le passé, mais ça faisait partie de l'histoire, concède-t-il à nos confrères de l'AFP. C'est ce que faisait Martin dans le passé, jouer devant, contrôler la course, être en maîtrise de tout ce qu'il fait. Et c'est ce que j'arrive à faire maintenant à ma manière. Je m'approche de la perfection et j'espère que je serai encore meilleur dans le futur. Il y a pas mal d'athlètes qui ont fait des saisons énormes et ont baissé après. J'espère que je continuerai à progresser et à m'améliorer pour faire d'aussi belles saisons parce que c'est juste excellent d'être devant quasiment à chaque course."

Courir sans gagner ne lui suffit plus. Seule la victoire comble l'appétit d'ogre du Jurassien (29 ans), bien décidé à amorcer sa propre dynastie. Alors que la page 2021/2022 se tourne doucement mais sûrement, les esprits se tournent déjà sans ambages vers le prochain hiver, où Johannes Boe a clamé vouloir reprendre sa place sur le trône. Avec en arrière plan, les Mondiaux d'Oberhof (Allemagne) et le seul titre qui manque à l'armoire buissonnante de trophées de Fillon Maillet (sacré en relais, il ne l'a jamais été à titre individuel). Le graal en poche, la quête ne fait que commencer.

Victoires à la pelle, titres olympiques et un gros globe : La fantastique saison de QFM