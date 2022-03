Martin Fourcade a un successeur et le biathlon un nouveau roi. Assurément, Quentin Fillon Maillet (19/20) ne mettra que quelques secondes à digérer une fin de mass start frustrante à Otepää samedi. Deuxième sur la ligne à cinq petites secondes de Vetle Christiansen (20/20), le Jurassien a de quoi se consoler : le gros globe est assuré, et celui de la mass start en bonne voie après la contre-performance de Benedikt Doll (14e). Une après-midi de rêve pour QFM qui rejoint Martin Fourcade, Raphaël Poirée et Patrice Bailly-Salins au panthéon du biathlon tricolore.

Ad

Otepää Fillon Maillet, jour de sacre ? IL Y A 17 HEURES

Jour de première également pour Sivert Bakken (Norvège, 19/20), heureux d’un premier podium en Coupe du monde. Malgré un début de course entamé tambour battant, Emilien Jacquelin s’est peu à peu éteint (8e, 19/20). Mais la fête promet quand même d'être belle dans le clan bleu.

Plus d'infos à suivre...

Otepää Une première victoire cette saison pour Simon : son succès en vidéo IL Y A 20 HEURES