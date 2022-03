Quentin Fillon Maillet est décidément inarrêtable ! Vainqueur du sprint d’Otepää jeudi, le Français enchaîne un troisième succès consécutif et se rapproche toujours un peu plus du gros globe de cristal. Il profite également des contre-performances de Sebastian Samuelsson (2 fautes, 18e) et Emilien Jacquelin (4 fautes, 32e) pour prendre une option presque définitive sur le globe de la spécialité. Fillon Maillet s’est imposé avec une faible marge sur Sturla Laegreid (+ 7’’7) et Benedikt Doll (+ 11’’1) et visera la passe de quatre lors de la mass start de samedi.

À Otepää, plus faible altitude de la saison (163 mètres), mieux valait être bien réglé au tir. Neuf des dix premiers du classement final ont en effet réalisé le 10/10, dont Quentin Fillon Maillet qui continue d’impressionner en cette fin de saison. Meilleur temps de ski, le Français a repris onze secondes à Sturla Laegreid dans le dernier tour pour aller chercher sa huitième victoire de la saison (hors Jeux Olympiques).

Pourtant, le Norvégien a retrouvé le niveau qui était le sien la saison dernière, notamment sur le pas de tir et a longtemps semblé plus fort ce jeudi. Jusqu'au tout dernier intermédiaire, situé à 500 mètres de la ligne d’arrivée, moment où Quentin Fillon Maillet a accéléré pour prendre la tête de la course et ne plus jamais la lâcher. Finalement, seul Erik Lesser est parvenu à se faire une place dans ce Top 10 (septième, + 30''8) malgré une erreur au tir.

