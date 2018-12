Le 20 km individuel, première course de la saison, est reporté à cause du brouillard

Il faudra patienter encore un peu pour voir la première passe d'armes de l'hiver entre Martin Fourcade et Johannes Boe. La première épreuve individuelle de l'hiver (le 20km individuel) devait avoir lieu ce mercredi après-midi à Pokljuka. Mais elle a finalement été reportée en raison du brouillard. Les organisateurs ont jugé que la visibilité sur le pas de tir était trop réduite. Et après avoir repoussé le départ de 20 minutes (14h15 à 14h35), ils ont dû se résoudre à reprogrammer la course pour le lendemain (jeudi à 10h15) juste avant l'épreuve féminine (14h15).

Septuple vainqueur de la Coupe du monde, Martin Fourcade était attendu comme le grand favori de cette première épreuve individuelle de la saison. Depuis qu'il règne sur le circuit, il a pris pour habitude de démarrer ses hivers par une victoire (quatre fois sur sept). Dimanche, il avait été impeccable pour son tour de chauffe, lors du relais mixte, avec un 10 sur 10 au tir qui avait mis Simon Desthieux et l'équipe de France sur orbite (victoire). C'était de bon augure avant le début réel des opérations, reporté donc à jeudi matin.