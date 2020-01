Le duel épique tant attendu entre Martin Fourcade et Johannes Boe a été pris de court par un arbitre de gala. Quentin Fillon Maillet a surpris les deux légendes en s'imposant dimanche sur la mass start de Pokljuka (Slovénie). Derrière le Français (19/20), un sprint à quatre a décidé du podium. L'Allemand Benedikt Doll (19/20) s'est classé 2e, juste devant Johannes Boe, qui a certainement payé les efforts fournis après ses deux fautes au tir (18/20). Martin Fourcade a été battu par tout le monde lors de l'emballage final et a coupé la ligne en 5e position.

Fillon Maillet a renversé la situation

L'attention n'était absolument pas sur lui aujourd'hui à l'occasion de la première confrontation directe entre Martin Fourcade et Johannes Boe depuis le retour du Norvégien à la compétition. Pourtant, comme souvent, Quentin Fillon Maillet a joué les premiers rôles durant toute la course pour aller chercher une victoire de prestige au terme d'un dernier tir debout phénoménal. Un 5/5 éclair qui lui a permis de sortir du pas de tir avec 7 secondes d'avance sur le Catalan et 17 secondes sur l'ogre norvégien.

Grâce à ce matelas qu'il s'est constitué face aux cinq dernières cibles, Fillon Maillet n'avait plus qu'à terminer le travail sur la piste ; lui qui possède l'un des meilleurs temps de ski du circuit depuis le début de la saison. Il s'est adjugé la 10e victoire française de l'année en cavalier seul. A quelques hectomètres de lui, les chasseurs Doll, Johannes Boe et Christiansen sont revenus comme des balles sur Martin Fourcade qui a énormément pioché dans le dernier tour.

Fourcade trop juste dans le final

L'emballage final a ainsi été subi par le septuple vainqueur du gros globe, qui a vu le podium s'échapper dès le début du sprint. Johannes Boe avait, lui, fait l'effort pour revenir dès le 2e tour après une erreur sur le premier couché et n'a pu s'adjuger que la dernière place du podium. Martin Fourcade sentait qu'il "n'avait pas les jambes aujourd'hui" a-t-il avoué au micro de L'Equipe après la course. Et le manque de puissance a fait défaut au leader du général pour se faire souffler la médaille en chocolat par le géant Christiansen.

Martin Fourcade (Frankreich)Eurosport

Au classement général, Quentin Fillon Maillet a fait la très bonne opération du jour en revenant à 69 points du dossard jaune, tandis que Fourcade le conserve en limitant la casse par rapport à son rival Johannes. Simon Desthieux a, lui, complètement craqué au tir pour se classer 17e (16/20). Antonin Guigonnat a terminé à 22e place et Émilien Jacquelin à la 25e. Désormais, les biathlètes ont les yeux rivés sur les championnats du monde d'Antholz (13-23 février), site sur lequel Quentin Fillon Maillet avait glané la première victoire de sa carrière l'an dernier sur... la mass start.