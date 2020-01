Après 7,5 km de course ce mercredi à Ruhpolding, c’est la Norvégienne Tiril Eckhoff qui triomphe. La Norvégienne de 29 ans a réalisé un sans-faute au tir et s’est emparée de la première place du sprint, devançant Hanna Oeberg (à 29’’7) et Dorothea Wierer (à 36’’8), elles aussi à 10/10. La Française Julia Simon pointe à la 7e place après la course. Eckhoff prend ainsi le maillot jaune de leader de la Coupe du Monde, avec trois points d’avance sur Wierer.

Simon sur le podium du général

La 7e place obtenue par Julia Simon (9/10 au tir) lui permet de se hisser de la 4e à la 3e place au classement général. Elle est bien la seule française à s’être illustrée cet après-midi, tant les autres sont déçu. Justine Braisaz a signé deux fautes au debout et n’a pu finir que 22e, Anaïs Bescond a terminé 39e, Chloé Chevalier 60e, Célia Aymonier 64e et Caroline Colombo 69e.

Dimanche, Eckhoff aura l'occasion d'enfoncer le clou lors de la poursuite (12h15), qu'elle entamera donc avec un matelas d'une trentaine de secondes d'avance. D'ici là, le sprint messieurs se tiendra jeudi, alors que les journées de vendredi et samedi seront consacrées aux relais.