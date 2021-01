Une victoire de championne sur la terre des légendes. A Oberhof, Julia Simon (17/20) a décroché le graal, ce dimanche, en devenant la cinquième Française de l'histoire à s'imposer sur la course des reines, la mass start. Hors du top 10 avant le dernier tir debout, la Tricolore a profité des échecs de toutes ses concurrentes placées devant elle pour prendre la tête dans l'ultime tour, suivie par Franziska Preuss (18/20). Au forceps, Julia Simon est parvenue à lâcher l'Allemande juste avant la dernière ligne droite. Preuss a donc pris la deuxième place et Hanna Oeberg (17/20) est allée chercher la dernière marche du podium, au sprint face à Ingrid Tandrevold (18/20). Justine Braisaz-Bouchet est rentrée dans le top 10 avec une 9e place (16/20).

Sur le papier, à l'entrée sur le dernier pas de tir, les chances de victoire de Julia Simon s'avéraient des plus minces. Avec un total de trois cibles manquées avant même le dernier exercice debout, et dix concurrentes rentrées sur le pas de tir avant elle, la Française ne pouvait qu'espérer un raté global des autres biathlètes couplé à un sans faute de sa part.

En déjouant tous les pronostics, la biathlète des Saisies a planté ses cinq dernières balles en 21 secondes, soit le temps le plus rapide, et a bénéficié d'un échec collectif des biathlètes devant elle pour offrir à l'équipe de France féminine sa première victoire individuelle de la saison. Et un deuxième podium pour Simon après sa troisième place sur la poursuite d'Hochfilzen.