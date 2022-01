Impériale Marte Olsbu Roeiseland. Deuxième du sprint mercredi, la Norvégienne a survolé la poursuite de Ruhpolding ce dimanche grâce à un 20/20. C’est déjà sa 6e victoire de l’hiver, la 4e rien qu’en poursuite, et la 15e en carrière. Elle s’est imposée devant les sœurs Elvira (2 fautes) et Hanna Oeberg (1), repoussées respectivement à 21” et 32”.

Longtemps en course pour le podium, Anaïs Bescond (1) prend une belle 4e place à 48”. Deux autres Françaises finissent dans le top 10 : Julia Simon (8e, 19/20) et Justine Braisaz-Bouchet (9e, 17/20).

