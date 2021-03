Tiril Eckhoff est la lauréate du gros globe de cristal 2021. La Norvégienne, victorieuse de la poursuite à Nove Mesto samedi , est assurée de remporter le trophée qui récompense la gagnante du classement général de la Coupe du monde d'après les calculs effectués par la Fédération internationale de biathlon (IBU) et communiqués samedi soir.

A trois épreuves du dénouement, Eckhoff, qui a signé sa 4e victoire d'affilée et la 25e de sa carrière, ne peut plus être rejointe au classement général par sa compatriote Marte Olsbu Roeiseland, 4e de la course. Selon le règlement de l'IBU, il faut en effet retrancher en fin de saison les quatre plus mauvais résultats de chaque biathlète.

A 30 ans, Eckhoff obtient une consécration tardive à l'issue d'un exercice qu'elle aura outrageusement dominé. Longtemps dans l'ombre, la Norvégienne a changé de dimension cet hiver avec 12 succès en 23 courses. Elle n'est plus qu'à deux unités du record de victoires sur une seule saison détenu par la Suédoise Magdalena Forsberg (14) depuis 2001. Eckhoff a également marqué de son empreinte les Mondiaux de Pokljuka en février avec six médailles dont quatre en or.

