Cian O’Connor veut revaloriser les championnats

Le Club International des cavaliers de saut d′obstacles, mené par son président Kevin Staut, souhaite renforcer le circuit Coupe des nations qui est en train de progressivement perdre de sa valeur au profit du Longines Global Champions Tour et de la Global Champions League, circuits plus lucratifs. En effet, la Coupe des nations de première division européenne a encore perdu une de ses étapes cette année. La série n′en comptera désormais que sept, contre huit l′année dernière ! À l’inverse, le Longines Global Champions Tour et la Global Champions League n’auront jamais été aussi forts avec un total de vingt étapes. Le problème n’est pas l’existence des circuits privés parallèles à la Coupe des Nations Longines, mais bien le fait que la politique de la FEI ne cesse de mettre en danger ce circuit historique. Il est d’ailleurs d’autant plus important qu’il permet aux sélectionneurs de tester leurs cavaliers, afin de préparer au mieux leurs effectifs pour les championnats internationaux et les Jeux olympiques.

Visiblement, ce souci est partagé par Cian O’Connor, élu en novembre dernier au poste de représentant des cavaliers de saut d′obstacles à la FEI, qui s′est expliqué dans un entretien sur le site de la FEI. « La Coupe des nations est chère à mes yeux et c’est une compétition que j’ai toujours courue. Cependant, d’autres compétitions sont apparues et ont évolué en proposant des gains exorbitants tout en offrant une compétition alternative. Je crois sincèrement que les championnats mériteraient d’être davantage attractifs financièrement afin que tous les meilleurs cavaliers soient soucieux d’y participer ! » Ces propos de l′Irlandais sont un signal positif pour la discipline car, en plus de son combat pour remettre les championnats au premier plan, Cian O’Connor souhaite revaloriser les sports équestres dans un sens plus large. « Si nous souhaitons élargir le public de notre sport, je crois qu’il est impératif de réexaminer toutes les structures de notre système de compétition dans le but de les simplifier. » Ces propos devraient séduire l’IJRC et tout ceux qui se soucient de la santé du saut d’obstacles, et peut-être faire réfléchir la FEI à une nouvelle manière d’envisager les échéances futures.

Pour rappel, Cian O’Connor a été élu il y a deux mois au poste de représentant des cavaliers de saut d’obstacles. L′élection avait soulevé quelques critiques puisque Rodrigo Pessoa s’était offusqué du faible taux de participation (17,32%). Le sélectionneur de l’équipe d’Irlande avait alors demandé à la FEI, à l’occasion de l’Assemblée Générale de l′IJRC à Genève, de revoir les règles et modalités de l’élection afin d’obtenir la plus forte mobilisation possible. Malgré le manque d′engagement des potentiels électeurs, l’IJRC fut satisfaite d’avoir à sa tête un cavalier prêt à défendre les intérêts des cavaliers. Et l’association a semble-t-il eu raison de lui faire confiance !