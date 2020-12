" La boxe c'est moins de parlote et plus d'action ". Anthony Joshua s'est offert une mise au point efficace samedi soir à Londres. Le Britannique a dominé Kubrat Pulev (39 ans) par KO à la 9e reprise pour conserver ses ceintures mondiales des Lourds (IBF, WBA, WBO et IBO). Cette victoire sans contestation - AJ ayant dominé d'un bout à l'autre - lui offre surtout l'occasion de pouvoir viser son but ultime : un combat de réunification contre Tyson Fury. " Ce qui compte, ce n'est pas l'adversaire. Ce qui compte, c'est l'héritage (que je laisserai) et les ceintures. Si c'est Tyson Fury qui l'a, que mon adversaire soit Tyson Fury ", a lancé au micro Joshua après son combat.

Ce duel fait en tout cas saliver toute la planète boxe. Et rêver Joshua. "J'ai commencé cette quête en 2013 (ndlr : quand il est passé professionnel). Je vise toutes les ceintures", a d'ailleurs reconnu AJ sur Sky Sport. "Depuis qu'il a débuté, il veut être champion du monde unifié des lourds. On sait ce qu'il nous reste à faire et dès demain, on va organiser le combat contre Fury", a ajouté son promoteur, Eddie Hearn. "C'est le seul combat qu'il y a à faire en boxe et le plus grand combat de l'histoire de la boxe britannique. "