Tyson Fury ne remontera pas sur un ring. Après avoir battu son compatriote Briton Whyte pour le titre WBC , le champion du monde des lourds a confirmé qu'il prenait sa retraite. Fury avait annoncé à l'avance que ce match, gagné par KO à la sixième reprise devant 94.000 spectateurs, serait son dernier. Mais à peine était-il terminé que des rumeurs commençaient à courir sur un possible retour contre l'Ukrainien Oleksandr Usyk, détenteur des ceintures WBA, IBF et WBO ou contre l'autre Britannique Anthony Joshua.

"Je voulais partir au sommet, sur un grand coup. Près de 100.000 personnes à Wembley, une victoire par KO: on n'oubliera pas le Gypsy King (le roi gitan) de sitôt, et aucune somme de biens matériels ni d'argent ne me fera sortir de ma retraite car je suis heureux", a-t-il déclaré. "C'est la vérité, la vérité d'Évangile, rien que la vérité, j'en ai fini", a-t-il assuré. "Je suis heureux et en bonne santé, j'ai encore ma tête, je peux parler, j'ai une belle femme et six enfants. J'ai je ne sais combien de ceintures et beaucoup d'argent. J'ai le succès, la célébrité, la gloire. Que pourrais-je avoir de plus?", a affirmé le boxeur.

Ad

Il y a dix ans que je voyage dans le monde entier pour la boxe

Boxe "Je suis le meilleur qui n'ait jamais existé" : Fury a bâti sa légende avant la retraite 24/04/2022 À 09:08

"La boxe est un sport très dangereux. On peut être éjecté sur un seul coup, comme on l'a vu samedi soir", a continué le Britannique, qui a foudroyé Whyte d'un uppercut. "Il peut suffire d'un coup pour qu'on ne se relève plus du tapis". "Je pars en étant au sommet. Je suis invaincu et seulement le deuxième champion du monde des lourds de l'histoire qui se retire sans défaite. Ce n'est pas une question d'argent. Pour beaucoup de gens, tout ce qui compte est l'argent, encore et toujours plus. J'ai assez d'argent pour tout ce dont j'ai besoin", a-t-il ajouté.

"Il y a dix ans que je voyage dans le monde entier pour la boxe. Quand vais-je prendre le temps d'être un père et un mari, un frère, un fils ? J'ai besoin d'avoir du temps pour moi", a dit Fury, dont le bilan est de 32 victoires et un nul.

Boxe Fury garde sa ceinture et son invincibilité 23/04/2022 À 21:47