Crystal Ocean, Waldgeist et Enable sacrés meilleurs chevaux de course de l’année par Longines

Longines et la Fédération internationale des autorités hippiques de courses de galop (FIAH) ont récompensé les meilleurs chevaux et la plus belle course de l’année 2019. Lors des remises de prix de cette septième édition, le 22 janvier à Londres, ce n’est pas un cheval mais trois qui se sont partagés le titre, une première depuis la création de ce prix. À égalité à 128 points, Crystal Ocean, Enable et Waldgeist n’ont donc pu être départagés. Le premier cité a remporté les Prince Of Wales’s Stakes (Gr.1) à Ascot devant Magical et Waldgeist. Le protégé de Sir Michael Stoute a ensuite livré un duel d’anthologie face à Enable dans les King George VI And Queen Elizabeth Stakes le 27 juillet. Le fils de Sea The Stars a véritablement marqué l’année avec une nouvelle bataille perdue, face à Japan dans les Juddmonte International Stakes (Gr.1) à York. Crystal Ocean coule désormais une retraite paisible dans un haras en Irlande.

Enable doit partager son trône

Enable n’avait pas l’habitude de partager sa couronne. Son entourage a tenté le pari fou de réaliser le triplé dans le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe. Malgré sa défaite devant Waldgeist, la championne de John Gosden a encore époustouflé son monde, obtenant trois sacres au niveau Groupe 1. Après une rentrée victorieuse au terme d’une belle lutte avec Magical dans les Coral Eclipse (Gr.1) le 6 juillet, la fille de Nathaniel a ensuite brillé dans les King George VI And Queen Elizabeth Stakes (Gr.1). Avant de se diriger vers la France, elle a parachevé un dixième succès au plus haut niveau à l’occasion des Yorkshire Oaks (Gr.1). John Gosden est revenu sur son année époustouflante: «Enable a été phénoménale tout au long de l’année. Elle a accompli une grande course dans l’Arc et a été battue par un meilleur cheval ce jour-là. Elle n’a été que magnifique tout au long de sa carrière. Elle aime la course, elle aime s’entraîner. Et elle n’a que six ans donc elle est toujours aussi jeune.» Associée à son fidèle partenaire, Lanfranco Dettori, Enable est restée à l’entraînement avec pour objectif de conquérir un troisième Arc. Un exploit inédit!

Waldgeist, la France à l’honneur

Waldgeist a également partagé ce succès avec les deux champions. Après un premier sacre dans le Prix Ganay (Gr.1) pour sa rentrée, le protégé d’André Fabre a ensuite pris deux troisièmes places à l’occasion des Prince Of Wales’s Stakes (Gr.1) et des King George VI And Queen Elizabeth Stakes (Gr.1), battu par Enable et Crystal Ocean. Vainqueur du Prix Foy (Gr.2), Waldgeist a ensuite pris une éclatante revanche en remportant l’Arc de Triomphe (Gr.1). Le voilà désormais avec quatre Groupes 1 à son palmarès. André Fabre a évoqué pour Equidia son sacre dans cette épreuve: «Son succès dans l’Arc n’était pas totalement inattendu. De fait, j’étais confiant après sa troisième place dans les King George car il avait bien terminé derrière ses deux rivaux. Son année précédente n’avait pas été très heureuse avec une blessure au dos mais cette fois tout était réuni.» Depuis, Waldgeist a pris sa retraite dans un haras en Irlande. Enable, Crystal Ocean et Waldgeist ont succédé au palmarès à Cracksman et Winx, lauréats en 2018.

Le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe a également été récompensé par le titre de Longines World’s Best Horse Race 2019. Le Groupe 1 disputé sur l’hippodrome de Paris Longchamp a obtenu cette distinction pour la quatrième fois. La marque Longines en est le chronométreur officiel. En 2020, la lutte entre Enable et ses jeunes concurrents promet d’être formidable. On a hâte d’y être!