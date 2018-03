Défi du Galop : c’est reparti pour un (grand) tour!

Aux quatre coins de France et même à travers l’Europe, le Défi du Galop poursuit sa route de février à décembre. À l’image du Grand National du Trot (de nombreuses étapes, un classement final et un grand vainqueur), ce challenge sacre le cheval le plus régulier durant dix mois de compétition acharnée sur des étapes définies.

Des courses d’un bon niveau

Depuis le 24 février, le Défi du Galop a repris son marathon qui tiendra en haleine les professionnels jusqu’au 9 décembre prochain et la dernière étape programmée sur l’hippodrome de la Cépière à Toulouse. Une étape (Baden-Baden) porte le « Label Groupe 3 » considéré comme le troisième niveau mondial (derrière les Groupes 1 et les Groupes 2), le restant sont des « Listed » et Courses A (quatrième et cinquième niveaux), le tout disputé sur des distances de 1.800 à 2.400m afin de maintenir une cohérence de niveau et d’inciter les protagonistes à participer à plusieurs étapes.

Une nouveauté : Casablanca

Pour la première fois de son existence, le circuit traversera la Méditerranée pour disputer la seizième et avant-dernière étape à Casablanca, capitale économique du Maroc. Auparavant, les galopeurs se seront essayés hors de nos frontières à Avenches (Suisse), Saint-Sébastien (Espagne) et Baden-Baden (Allemagne).

100.000 euros les quatre étapes

Cette année, Garlingari, avec Corine Barande Barbe le 24 février à Cagnes-sur-Mer, et Almorox, ce vendredi à La Teste-de-Buch, ont ouvert le bal des étapes. Ils tenteront de succéder à Smart Whip, lauréat du circuit 2017, impressionnant vainqueur de quautre étapes et donc du bonus de 100.000 euros (pour quatre étapes gagnées ou plus, le gain étant divisé si plusieurs chevaux remplissent ce critère). Du côté des entraîneurs, sans surprise, c’est Christophe Lotoux, entraineur de Smart Whip qui l’a emporté. Chez les jockeys, Eddy Hardouin, associé au grand vainqueur, a également décroché le titre.