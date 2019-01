Dubaï prêt à accueillir la crème de la crème

1440 engagés ; 739 chevaux différents venant de vingt pays. Tel est le programme provisoire de la réunion de l’année, le samedi 30 mars prochain, sur le monumental hippodrome de Meydan à Dubaï. Cette réunion restera la plus richement dotée de l’année avec 35 millions de dollars distribués. À deux mois de l’échéance, il est l’heure de découvrir les futurs grands matches qui auront lieu dans les six Groupes 1 au programme de cette réunion XXL.

Thunder Snow pour un premier doublé ?

Aujourd’hui âgé de cinq ans, Thunder Snow tentera d’entrer dans l’histoire de la Dubaï World Cup le 30 mars. Le protégé de Saïd ben Suroor, sûrement associé à la Cravache d’Or tricolore Christophe Soumillon, deviendrait le premier cheval de l’histoire de cette course disputée sur dirt à conserver son titre. Il lui faudra dominer North America (Satish Seemar), récent lauréat d’un Groupe 2 avec neuf longueurs d’avance. Attention à McKinzie, représentant de Bob Baffert, qui devrait faire le déplacement des États-Unis avec une première chance.

L’attraction Almond Eye !

L’autre course qui vaudra plus que le coup d’œil sera la Dubaï Sheema Classic présentée par Longines, une épreuve de niveau Groupe 1 programmée sur les 2.400m de la piste en gazon des Émriats arabes unis. Tout juste auréolée du titre de « Cheval de l’année » au Japon, Almond Eye, sauf contre-temps de dernière minute, devrait effectuer son premier déplacement à l’étranger. L’impressionnante lauréate de la Triple Couronne Japonaise, avec en prime le record du monde sur 2.400m, fera figure d’épouvantail. À sept mois du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, l’objectif avoué de son entourage, tous les regards seront tournés vers sa prestation. Elle ne courra pas seule puisque les «O’Brien de service» Magical et Magic Wand sont annoncés. La première a donné des sueurs froides à Enable dans la Breeders’ Cup Turf, tandis que la seconde a démontré une belle valeur dans la toute nouvelle Pegasus World Cup Turf le 26 janvier en Floride.

Une dizaine de chevaux français ?

Côté tricolore, le contingent devrait compter une dizaine de chevaux, dans la moyenne des dernières années. Dans la Dubaï Sheema Classic (Gr.1), on trouve les noms de Garlingari (Corine Barande Barbe) et Gyllen (André Fabre). L’autre rendez-vous majeur, le Dubaï Turf (Gr.1 sur 1.800m), pourrait concerner deux représentants d’André Fabre, à savoir Graphite et Soleil Marin. Vainqueur de l’Al Quoz Sprint en 2017, The Right Man figure parmi la liste des partants. Enfin, dans la Dubaï Gold Cup, les noms de Vazirabad et Morgan Le Faye ressortent. Le premier cité, entraîné par Alain de Royer Dupré, en est le triple tenant du titre. Rien que ça!