Le débriefing des paris de la rédaction pour 2019

Enable réussira-t-elle un incroyable triplé dans le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe?

Notre choix : non. Réponse : non.

Elle fut pourtant si proche de le faire! Enable est tombée sur un Waldgeist et un Pierre-Charles Boudot des grands jours lors de cet Arc 2019. Alors qu’on pressentait une victoire de la regrettée Sea of Class ou encore d’Almond Eye, c’est bien le Français qui a privé Enable d’un triplé inédit. Après Trêve, la championne de John Gosden a donc échoué pour cette tentative. Rien n’est cependant terminé puisqu’elle restera à l’entraînement pour retenter sa chance dès 2020. On a hâte d’y être!

La Cravache d’Or échappera-t-elle à Christophe Soumillon?

Notre choix : oui. Réponse : oui.

Il était très difficile pour Christophe Soumillon de la conserver. D’une part, il n’avait pas caché qu’il ne ferait pas d’efforts pour la conserver. D’autre part, Maxime Guyon avait fait de cette Cravache d’Or son objectif de l’année. Christophe Soumillon a terminé cinquième cette saison, avec un seul groupe 1 au compteur en France.

Un cheval japonais va-t-il enfin gagner le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe?

Notre choix : oui. Réponse : non.

Il s’agissait d’un coup de poker de la rédaction, en pensant à Almond Eye! Cette dernière n’a pu le disputer, son entourage ayant expliqué qu’elle n’apprécie pas les voyages… Finalement, trois Japonais étaient au départ de la course, à savoir Kiseki Blast, Onepiece et Fièrement. Ces outsiders n’ont jamais pu jouer le moindre rôle pour le succès. Le Japon doit donc encore attendre avant de remporter (enfin) son premier Arc de Triomphe.

Holdthasigreen deviendra-t-il le meilleur stayer d’Europe ?

Notre choix : oui. Réponse : l’un des meilleurs, donc non.

Un pari très rageant! Il faut admettre que Stradivarius est un grand champion. Holdthasigreen n’a pas tenté sa chance lors du meeting Royal Ascot après des performances décevantes au printemps. Cet automne, le protégé de Bruno Audouin s’est transcendé avec l’assouplissement des pistes. Il s’est ainsi imposé de façon magistrale dans le Prix du Cadran (Gr.1) et a terminé vaillant troisième dans le Prix Royal-Oak (Gr.1). Holdthasigreen est le meilleur en France mais n’a pas le statut de meilleur stayer en Europe, Stradivarius conservant encore quelques longueurs sur lui.

John Gosden obtiendra-t-il plus de succès qu’Aidan O’Brien dans les Groupes 1 en une année?

Notre choix : non. Réponse : oui.

Cela ne s’est pas joué à grand-chose! En 2018, ils n’avaient pu se séparer avec douze succès chacun. Cette saison, John Gosden a réalisé une année somptueuse en tandem avec le redoutable Lanfranco Dettori. Avec quinze Groupes 1, il a devancé Aidan O’Brien avec ses quatorze Groupes 1 cette saison. L’homme de Ballydoyle a notamment remporté trois succès au plus haut niveau avec Magical, deux avec Japan, Circus Maximus et Hermosa. Ce duel au sommet devrait encore durer quelques années.

Une femme jockey va-t-elle terminer dans le top dix du classement Cravache d’Or?

Notre choix : non. Réponse : non.

Coralie Pacaut était bien partie pour faire mentir la rédaction, et tant mieux d’ailleurs! Treizième de la Cravache d’Or avec 71 victoires, elle s’est classée à quatre unités de Julien Augé, dixième. Il faut également noter la belle performance de Maryline Eon, vingt et unième avec 53 succès et celle de l’inoxydable Delphine Santiago, forte de 50 succès.

Résultat : 3/6. La moyenne! Cette année fut riche en émotions et nul doute qu’avec Enable à l’entraînement en 2020 et un incroyable trio Godolphin formé par Earthlight, Pinatubo et Victor Ludorum, celle qui s’ouvre promet encore de sacrée joutes sur les plus glorieux hippodromes du monde.