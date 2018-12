Le nouveau Quinté + entre en jeu dès le 10 janvier

Le Quinté + fêtera ses trente ans l’année prochaine. Le Pari mutuel urbain (PMU) en fait l’opportunité pour les parieurs de gagner souvent et d’obtenir de gros gains. Pour l’occasion, le PMU a décidé de procéder à un petit lifting de l’un des plus célèbres jeux dans les courses hippiques. Critiquée depuis de nombreuses années, la formule du Quinté + ne semblait plus faire l’unanimité. Deux problèmes étaient pointés du doigt : la Tirelire via le numéro plus et le Bonus 4 sur 5, intronisé dans la gamme de gains en 2005. Dès le 10 janvier 2019, une Tirelire, sous une autre forme, ne sera désormais disponible que le dimanche – en général – tandis que le 4 sur 5 sera supprimé. «En relançant le Quinté + et en simplifiant la gamme, nous nous adressons à nos clients fidèles et leur offrons ce qu’ils attendent: le plaisir du jeu et des gains revalorisés», a déclaré Cyril Linette, directeur général du PMU.

La Tirelire pour les grands événements

L’objectif est clair : récompenser la sagacité des parieurs. Ainsi, la Tirelire ne sera plus composée d’un Numéro Plus. Tous les dimanches, les gagnants du rapport ordre se partageront une Tirelire minimale 500.000 euros. Lors des grands événements, une Super Tirelire de 2 millions d’euros sera mise en jeu. Une fois par mois, il y en aura également d’un million d’euros. Concernant la suppression du Bonus 4 sur 5, elle permettra une augmentation des gains de 10% pour les Bonus 3 et 4 mais surtout de doubler les rapports ordre et désordre. Côté économique, le Quinté ne représentait plus que 18% de la masse des paris, soit une baisse de 6% sur l’année 2018.

Suppression de paris, réunions et changement d’horaires

Autre nouveauté, le couplé ordre et trio ordre ne seront désormais disponible que dans les courses ne comptant pas plus de sept partants. Le Classic Tiercé disparaît de la liste des paris tout comme le Trio dans la course événementielle. Enfin, le Super 4 sera disponible dans les épreuves allant à neuf partants.

Cyril Linette a souhaité réduire de 20%, soit 2721 épreuves, principalement étrangères, le nombre de réunions Premium. Le but est d’éviter que les parieurs ne soient lésés par le manque de temps entre chaque course mais aussi de protéger les grandes réunions. Concernant les horaires, il ne devrait plus y avoir de courses à partir de 18 heures le dimanche. Enfin, les nocturnes devraient débuter dès 19h pour éviter les fins d’opérations tardives.