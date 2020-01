Lemaire triple Cravache d’Or au Japon et premier top cinq pour Prat aux États-Unis

Les jockeys français ont eu matière à bien fêter 2019. Tout au long de l’année, ils ont brillé d’un côté ou de l’autre de la planète. Ainsi, Flavien Prat a flambé de janvier à décembre, remporté un premier Kentuck Derby. Pour Christophe Lemaire, les exploits se sont poursuivis avec l’obtention d’une troisième Cravache d’Or au Japon.

Lemaire déjà parmi les plus grands

Au Japon, Yutaka Take et Keita Tosaki étaient les derniers à avoir remporté trois Cravache d’Or de rang (de 1992 à 2000 et 2002 à 2008 pour l’un, 2014 à 2016 pour le second). Un Français de quarante ans est venu rajouter une ligne au livre d’or des courses de plat dans ce pays qui en est si friand. Ainsi, il est devenu le premier non Japonais de l’histoire de la Japan Racing Association (JRA) à remporter une Cravache d’Or là-bas. Il a fini avec douze victoires d’avance sur Yuga Kawada (164 à 152), qui lui a mené la vie dure jusqu’à mi-octobre.

On retiendra de son année sa victoire avec la championne Almond Eye dans la Dubai Turf, le 30 mars à Meydan. À domicile, il a rajouté six Groupes 1 à son palmarès dont les 1000 et 2000 Guinées mais aussi le Tenno Sho de Printemps et celui d’Automne. Bref une année en or. Steve Obry, agent de Christophe Soumillon et Vincent Cheminaud, a salué cet exploit : «Ce que fait Christophe là-bas marque les esprits. Il prouve que le niveau des jockeys français est l’un des meilleurs au monde.»

La grande et belle année de Prat

Après la réouverture de Santa Anita Park, ces samedi 28 et dimanche 29 décembre, Flavien Prat a conclu une année record avec un premier top cinq au classement des jockeys. Le Tricolore installé sur la côte Ouest a explosé son record de gains sur une année avec près de 20 millions de dollars glanés, là où son précédent record culminait à 12,9 millions. Il a signé sa troisième meilleure année en termes de victoires (167) mais un meilleur pourcentage de présence sur le podium: 59%, un chiffre très élevé. Son année a été marquée par son succès dans le prestigieux Kentucky Derby associé à Country Horse et une Breeders’ Cup Juvenile sans oublier le Queen’s Plate, l’une des courses les plus prestigieuses au Canada.

Badel bat son record à Hong Kong

Le 26 décembre, Alexis Badel s’est offert un joli cadeau de Noël. Détenteur d’une licence provisoire depuis plusieurs hivers, le jockey français a réalisé son premier coup de trois en Asie sur l’hippodrome de Happy Valley. Il a signé ses neuvième, dixième et onzième succès cet hiver, soit son record au Hong Kong Jockey Club (dix en 2018-2019).