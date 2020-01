Les cinq chevaux qui feront 2020

Enable (John Gosden)

La Reine remet le couvert à six ans! C’est un pari incroyable que tente son entourage après sa deuxième place dans le dernier Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, début octobre. Ayant manqué un exploit inédit, elle devrait donc avoir une deuxième et dernière chance cette année. Au-delà de l’aspect sportif, l’attente sera énorme autour de la fille de Nathaniel. Le pari est d’autant plus osé que l’histoire ne plaide pas en faveur d’Enable. Depuis Motrico, lauréat en 1932 à sept ans, aucun cheval âgé de plus de cinq ans n’est parvenu à s’imposer dans la plus prestigieuse course de galop. Néanmoins, la ferveur du public sera à son paroxysme, ce qui fera d’Enable l’attraction de l’année.

Pinatubo (Charlie Appleby)

Et si Pinatubo devenait le nouveau Frankel? Impressionnant à deux ans, le protégé de Charlie Appleby a déjà remporté deux Groupes 1. Le fils de Shamardal n’a pas trouvé d’adversaires à son niveau. Deux chevaux portant la même casaque, celle de Godolphin, pourraient se dresser sur son chemin: les invaincus Victor Ludorum et Earthlight. Si le match n’a jamais eu lieu, on salive déjà à l’idée de cette rencontre. Auteur de sept succès, il en est à la moitié de la performance de Frankel, qui était resté invaincu en quatorze épreuves. Les Britanniques vibrent pour cette nouvelle coqueluche. Dans un premier temps, Pinatubo s’annonce comme le prétendant numéro un des 2000 Guinées irlandaises, le 23 mai au Curragh.

Sottsass (Jean-Claude Rouget)

Troisième du Prix de l’Arc de Triomphe, Sottsass est le Pur-sang de trois ans ayant obtenu le meilleur classement. Le protégé de Jean-Claude Rouget a montré qu’il avait la carrure pour remporter ce Groupe 1 en 2020. Désormais âgé de quatre ans, Sottsass devra désormais affronter ses aînés. Le Prix Ganay (Gr.1), disputé à Paris Longchamp, pourrait être un premier objectif pour lui. Lauréat du Prix du Jockey-Club, il est capable de prendre la relève de Waldgeist et de porter haut la coalition tricolore cette année face à Enable, Japan et les candidats britanniques de trois ans.

Logician (John Gosden)

Et si le tandem John Gosden/Khalid Abdullah avait déjà trouvé le remplaçant d’Enable? Invaincu en cinq sorties, Logician a obtenu un Graal en épinglant le premier groupe 1 de sa carrière dans les St Leger Stakes, à Doncaster. Le fils de Frankel sera présenté sur 2.400 m cette saison. Évidemment, les King George VI and Queen Elizabeth Stakes (Gr.1) à Ascot devraient être son grand objectif estival. Âgé de quatre ans, ce beau gris devrait faire le spectacle et tenter de poursuivre sur sa série!

Mogul (Aidan O’Brien)

C’est le pari le plus risqué de la rédaction! Moins connu que les quatre autres prétendants cités, son nom devrait apparaître au palmarès des Groupes 1 cette année. Mogul n’est autre que le frère de Japan, quatrième de l’Arc. Le poulain entraîné par Aidan O’Brien a déjà gagné un Groupe 2 mais a déçu avec sa quatrième place dans les Futurity Trophy Stakes (Gr.1). Ce jour-là, ce n’était pas une piste en gazon ce qui n’a pas dû l’avantager. L’homme de Ballydoyle ne tarit pas d’éloges à son sujet. Il a déclaré à la presse britannique qu’il était capable de s’imposer dans le Derby d’Epsom, programmé le 6 juin prochain. Du côté des bookmakers, il en est le deuxième favori derrière Pinatubo. Mogul possède une magnifique action et l’allongement de la distance sera un avantage indéniable. Comme Japan en 2019, le fils de Galileo devrait remporter son Groupe 1 cette année!