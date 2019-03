Readly Express toujours plus fort, Bold Eagle ne reviendra peut-être pas…

Passer par toutes les émotions. Voilà comment on pouvait décrire le Critérium de vitesse de la Côte d’Azur, disputé à Cagnes-sur-Mer. En voyant la liste définitive des partants, on se languissait d’un nouveau duel entre Bold Eagle et Readly Express. Il y a quelques semaines, l’entourage de ce dernier a annoncé la fin de carrière du champion après l’Elitloppet, programmé fin mai en Suède. Une décision sage par respect pour l’immense carrière du fils de Ready Cash.

Readly Express à la vitesse du vent

S’élançant du couloir numéro un, Readly Express a été repris dès le départ. Dijon et Bold Eagle ont pris un départ volant et se sont livré une véritable lutte durant les trois cents premiers mètres. Pour autant, le pensionnaire de Sébastien Guarato a rapidement sombré, ne parvenant pas à justifier son statut de tenant du titre. Emmené par Bahia Quesnot, Readly Express est sorti du dos de sa rivale dans la ligne droite. Drivé par un Björn Goop déchaîné, il est venu reprendre un fantastique Dijon. Bahia Quesnot a complété le podium devant Uza Josselyn. En outre, Readly Express a égalé le record de France de Commander Crowe en 2011 et Bold Eagle en 2018 avec un chrono de 1’09’’8. Il s’agit également de la huitième victoire au niveau Groupe 1 de sa carrière. «Il n’est pas grand mais il est exceptionnel dans son cœur et dans sa tête», a admis Bjorn Goop au micro d’Equidia. «Il était nerveux au départ donc je n’ai pas pu le lancer comme je le souhaitais. Puis nous avons eu un bon parcours et il a très bien sprinté.»

Deuxième, Dijon a dû supporter tout le poids de la course. Mené en confiance par Romain Derieux, il a fait mieux qu’en 2018 où il avait pris la troisième place. Surprenante, Bahia Quesnot a devancé une décevante et sûrement fatiguée Uza Josselyn, qui a pourtant bénéficié du bon parcours.

Bold Eagle en fin de course?

Il s’agissait probablement de la dernière course de Bold Eagle. Battu très rapidement, celui qui a remporté dix-huit Groupes 1 a peut-être montré son envie d’arrêter : «Si l’on ne décèle pas de problème lors des examens vétérinaires, Bold Eagle arrêtera sa carrière», a déclaré Pierre Pilarski, son propriétaire. «Pourtant, je ne l’avais jamais vu aussi beau à la même période. Vu la réduction kilométrique, je ne comprends pas sa mauvaise performance. Et je préfère l’arrêter trop tôt plutôt que trop tard.»

Bold Eagle, c’est plus de 4 millions d’euros de gains et deux Prix d’Amérique. Dans le monde du trot, il s’agirait d’un véritable séisme. Tandis que Bird Parker a arrêté sa carrière et que Readly Express s’y prépare après l’Elitloppet, Bold Eagle rejoindrait donc cette liste de champions qui vont manquer au public du trot. Il n’y a qu’un mot à dire: merci pour le spectacle.