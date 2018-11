Roaring Lion nommé cheval de l’année

Il n’y en avait que pour John Gosden. Oui, l’année 2018 aura vu l’entraîneur britannique mettre sa patte sur les très grands rendez-vous avec treize victoires au niveau Groupe 1 et des champions en veux-tu, en voilà. Enable, Cracksman, Roaring Lion, Stradivarius ou encore Too Darn Hot et Without Parole… La liste est incroyable. Il est donc logique de voir John Gosden élu meilleur entraîneur de l’année, mardi soir dernier à Londres.

Gosden et les autres

La traditionnelle cérémonie de fin d’année n’a finalement réservé qu’une seule surprise pour le titre de meilleur cheval de l’année. Les observateurs annonçaient plutôt Enable, qui a conservé son titre dans le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe et décroché la Breeders’Cup Turf un mois plus tard, constituant un véritable exploit. Mais le collège des experts a voté en faveur de Roaring Lion, la grande révélation de cette année, qui a remporté pas moins quatre Groupes 1 et non des moindres: Coral Eclipse, Juddmonte International Stakes, Irish Champions Stakes et Queen Elizabeth II Stakes. Le représentant de la casaque Qatar Racing Limited a aussi décroché le titre de meilleur cheval de trois ans. Enable, elle, a dû se contenter du titre de meilleur cheval de quatre ans et plus.

John Gosden s’est aussi illustré en remportant le titre de meilleur «stayer», autrement dit spécialiste des longues distances, avec Stradivarius. Tout simplement impressionnant, le fils de Sea The Stars a connu une année parfaite avec à la clé deux Groupes 1, la Gold Cup et la Goodwood Cup, et trois Groupes 2, la Yorkshire Cup, les Lonsdale Cup Stakes et la Champions Long Distance. Et que dire de Too Darn Hot, élu meilleur galopeur de deux ans! Il est peut-être le nouveau joyau du maître Gosden. Invaincu en quatre courses, le fils de Dubawi et Dar Re Mi présente un palmarès déjà bien fourni avec un Groupe 3, un Groupe 2 mais aussi les Dewhurst Stakes, Groupe 1 prisé de fin d’année sur l’hippodrome de Newmarket.

Alpha Centauri logiquement récompensée

Si Roaring Lion a épaté la planète course chez les mâles, Alpha Centauri a enthousiasmé l’Irlande, l’Angleterre et même le reste de l’Europe durant six mois. L’élève de Jessica Harrington s’est montrée impériale jusqu’à sa dernière sortie où, blessée, elle n’a terminé «que» deuxième des Matron Stakes derrière Laurens. Auparavant, la fille de Mastercraftsman n’a fait qu’une bouchée de ses adversaires dans les 1000 Guinées, les Coronation Stakes à Ascot, les Falmouth Stakes et le Prix Jacques le Marois à Deauville. Son année 2018 s’achève avec quatre victoires en six courses, toutes de niveau Groupe 1. Elle est désormais rentrée au haras pour se consacrer à sa nouvelle carrière de poulinière.

Mabs Cross s’est, lui, vu sacré meilleur sprinteur. Le pensionnaire de Michael Dods a cette année remporté le Prix de l’Abbaye de Longchamp (Gr.1), le jour du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe. Il ne faut pas oublier ses deux autres podiums dans les King Stand Stakes à Ascot (troisième) et les Nunthorpe Stakes (deuxième). Enfin, Skitter Scatter a remporté le titre de meilleure pouliche de deux ans, forte de ses trois victoires consécutives au niveau Groupe: Flash Stakes, Gr.3, Debutante Stakes, Gr.2, et Moyglare Stud Stakes, Gr.1. En sept sorties, cette pouliche d’origine américaine n’est jamais sortie du podium.

Le palmarès complet

Cheval de l’année : Roaring Lion (John Gosden)

Meilleur «vieux» (quatre ans et plus) : Enable (John Gosden)

Meilleur stayer (cheval de longue distance) : Stradivarius (John Gosden)

Meilleur sprinter : Mabs Cross (Michael Dods)

Meilleur mâle de trois ans : Roaring Lion (John Gosden)

Meilleure pouliche de trois ans : Alpha Centauri (Jessica Harrington)

Meilleur mâle de deux ans : Too Darn Hot (John Gosden)

Meilleure pouliche de deux ans : Skitter Scatter (Patrick Prendergast/Anthony Rogers)