Trois stars des hippodromes prennent leur retraite

Roaring Lion, trois ans, propriété de Qatar Racing Limited et entraîné par John Gosden

Il restera sans conteste l’une des stars de l’année 2018. Durant toute la saison, il n’a cessé de progresser, remportant quatre courses de niveau Groupe 1. Son nom? Roaring Lion. Troisième du Derby d’Epsom le 2 juin derrière Masar et Dee Ex Bee, le pensionnaire de John Gosden a ensuite montré son talent sur la distance des 2.000m. Vainqueur des Eclispe Stakes à Sandown, il a enchaîné avec les International Stakes à York puis les Irish Champions Stakes à Leopardstown et enfin les Queen Elizabeth II Stakes à Ascot. Roaring Lion a tenté sa chance aux États-Unis pour clôturer sa carrière à l’occasion de la Breeders’Cup Classic, le 3 novembre à Churchill Downs. Monté par son fidèle partenaire Oisin Murphy, le fils de Kitten’s Joy a pris des coups à la sortie des stalles et n’a pu donner le meilleur de lui-mêmem, terminant dernier dans le lointain. Roaring Lion s’en va donc avec huit victoires et trois places d’honneur en treize sorties pour plus de 3 millions d’euros de gains.

Cloth Of Stars, cinq ans, propriété de Godolphin et entraîné par André Fabre

Âgé de cinq ans, Cloth Of Stars est bien connu en France. Sa longévité au plus haut niveau est en tout point remarquable. À deux ans, en 2015, il a s’est classé deuxième du Critérium de Saint-Cloud derrière Robin Of Navan. L’année suivante, il est parvenu à empocher son premier Groupe 2 à l’occasion du Prix Greffulhe à Saint-Cloud. Mais c’est à quatre ans que le fils de Sea The Stars a véritablement éclot au plus haut niveau. Le 1er mai 2017, il a connu la consécration dans le Prix Ganay, le premier Groupe 1 de sa carrière. André Fabre a alors décidé de l’engager dans le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, alors disputé à Chantilly. Derrière l’intouchable Enable, il a porté la délégation française avec une belle deuxième place. L’été 2018 s’est avéré un peu plus délicat pour lui. Troisième de la Longines Dubaï Sheema Classic (Gr.1) à Meydan puis du Prix Ganay, le représentant de la casaque Godolphin a déçu dans le Grand Prix de Chantilly (Gr.2) et dans le Grand Prix de Saint-Cloud (Gr.1), terminant respectivement sixième et quatrième. Néanmoins, Cloth Of Stars a été aligné dans le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, hissant la France à une très belle troisième place derrière Enable et Sea Of Class. Il va désormais se consacrer à sa carrière de reproducteur au haras du Logis.

Talismanic, cinq ans, propriété de Godolphin et entraîné par André Fabre

L’écurie Godolphin a également mis fin à la carrière sportive de Talismanic. Le pensionnaire d’André Fabre avait débuté discrètement son parcours, dans des courses à conditions et Listeds. Le fils de Medaglia d’Oro a commencé à se faire un nom en finissant quatrième du Prix du Jockey-Club en 2016 à Chantilly. Pour son premier essai dans l’Arc la même année, il n’a pu faire mieux qu’une onzième place. La deuxième partie de saison 2017 a rimé avec consécration pour Talismanic. Dès sa première course à l’étranger, il a obtenu un succès inédit dans des Groupes 1 disputés à Del Mar aux États-Unis à l’occasion de la Breeders’Cup Turf. Parti ensuite à Sha Tin pour le Hong Kong Vase, Talismanic a terminé deuxième tout en montrant qu’il pouvait atteindre les sommets. En 2018, il a tenté sa chance sans succès dans la Dubaï World Cup à Meydan puis s’est axé sur l’Arc. Convaincant deuxième du Qatar Prix Foy (Gr.2) le 16 septembre à Paris Longchamp, il n’a pu confirmer dans la belle, terminant treizième. Pour sa dernière sortie, Talismanic est parti défendre son titre dans la Breeders’Cup Turf, mais il a dû se satisfaire de la sixième place. Avec plus de 2,8 millions d’euros de gains, il quitte donc la scène à cinq ans.