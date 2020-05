Interrogé ce mercredi en marge de la 3e étape du Zwift Tour for All, Adam Yates a évoqué le nouveau calendrier, présenté la veille par l’UCI, comme "une lumière au bout du tunnel". Mais il a également rappelé à quel point ce tunnel restait long, à l’aune des questions qui perdurent autour de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus.

Une bonne nouvelle à relativiser. L’UCI a communiqué un nouveau calendrier ce mardi, reprogrammant à partir du mois d’août les principales courses reportées en raison de l’épidémie due au coronavirus. Mais la crise en question n’étant pas terminée, il est encore tôt pour se projeter, selon Adam Yates. Le coureur britannique de 27 ans s’est exprimé à notre micro, mercredi, dans le cadre du Zwift Tour for All : "J’espère que nous pourrons courir d’ici la fin de l’année, mais je pense qu’il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Ces dernières semaines l’ont montré : vous ne savez pas ce qu’il va se passer."

Le 4e du Tour de France 2016 voit tout de même cette annonce comme "une lumière au bout du tunnel". Il peut se fixer des échéances, certes encore au conditionnel. De quoi envisager de sortir d’une période compliquée qu’il estime avoir correctement appréhendée : "Chaque année, nous avons des objectifs, quelque chose qui nous fait nous entraîner (…) Cela fait longtemps que nous n’avons pas de but à poursuivre. Cela a été difficile, mais je pense que je l’ai bien géré." Sa 6e place sur la difficile 3e étape du Zwift Tour for All tend à le prouver.

Tour For All Piccoli grille la politesse aux Français, Moolman-Pasio survole les débats IL Y A 2 HEURES

Play Icon WATCH "C'est rafraîchissant" : Pourquoi les courses Zwift ont un un avenir 00:02:34

"Il se passe des choses plus importantes dans le monde"

Tous les coureurs ne rencontrent pas exactement les mêmes difficultés, en fonction des restrictions appliquées par les différents gouvernements en réponse à la pandémie. Mais au-delà de ça, ils n’étaient pas tous dans la même dynamique au moment de l’arrêt des compétitions (la dernière course World Tour disputée, Paris-Nice, date d’il y a deux mois).

En ce sens, Adam Yates fait partie des plus mal lotis. Le coureur de la Mitchelton-Scott a remporté en début de saison un UAE Tour tronqué mais significatif, l’ascension de Jebel Hafeet ayant eu lieu. Il a ainsi été coupé dans un bel élan initial. Mais celui-ci lui semble bien futile face aux problématiques plus vastes que génère la crise sanitaire : "C’était la première course d’un bloc de compétitions (…) C’est dommage… Mais il se passe des choses plus importantes dans le monde."

Tour de France 2019 - La tenue de l'édition 2020 reste en suspens Crédits Getty Images

Cyclisme Le phénomène Sagan a 10 ans : Armstrong bluffé, Prudhomme ébahi : l'éclosion d'un talent brut IL Y A 20 HEURES