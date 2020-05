ZWIFT TOUR FOR ALL - James Piccoli (Israel Start-Up Nation) a remporté la 3e étape mercredi, disputée sur le parcours Watopia "Medio Fondo" (72,9 km). Il a placé un démarrage tranchant à 600m de l’arrivée, et devancé les Français de la Groupama-FDJ Rudy Molard (2e) et Valentin Madouas (3e). La course féminine a été gagnée par Ashleigh Moolman-Pasio (CCC-Live), partie au pied de la montée finale.

Il fallait du punch pour remporter la première étape de montagne du Zwift Tour for All. Et la Groupama-FDJ présentait deux sacrés clients dans le groupe de tête sous la flamme rouge : Rudy Molard et Valentin Madouas. Mais les deux Français sont tombés sur plus fort qu’eux ce mercredi, en la personne de James Piccoli (Israel Start-Up Nation), qui a lancé de très loin, aux 600 mètres, pour d’adjuger le troisième bouquet de la semaine. Dans l’épreuve féminine, la course s’est décantée plus tôt : Ashleigh Moolman-Pasio (CCC-Live), déjà lauréate de la 2e étape, a écrasé la course, s’imposant avec une marge de près d’une minute sur ses plus pressantes rivales.

NTT garde les commandes

Cyclisme Le phénomène Sagan a 10 ans : Armstrong bluffé, Prudhomme ébahi : l'éclosion d'un talent brut IL Y A 18 HEURES

Le premier mouvement de course majeur chez les messieurs a été l’attaque de Pello Bilbao (Bahrain-McLaren), à 22 bornes du but. Il a contré Valentin Madouas, qui avait accéléré pour grapiller 5 point à un sprint intermédiaire, sur ce sélectif parcours Watopia "Medio Fondo" (72,9 km). L’Espagnol de 30 ans a pris une avance conséquente, qui a tutoyé la minute au pied de l’ultime ascension.

Bilbao a fini par coincer, repris à deux bornes du sommet. Louis Vervaeke (Alpecin-Fenix) et Domenico Pozzovivo (NTT) ont tenté d’anticiper le sprint en bosse, sans succès, et c’est donc James Piccoli qui a produit son effort maximal au bon moment. Au classement, la NTT conserve la tête des opérations (208 points), grâce notamment à une forte activité tout au long de l'étape, devant Alpecin-Fenix (2e, 164).

Le récital Moolman-Pasio

Dans la course dames, Ashleigh Moolman-Pasio (CCC-Live) a placé une accélération au pied de la montée finale, à 8 kilomètres de l’arrivée. Son avance a augmenté inexorablement, avant de plafonner juste au-dessus de la minute. La Sud-Africaine s’est finalement imposée en 1h55, avec 56 secondes d’avance sur Joscelin Lowden (DROPS, 2e) et Ella Harris (Canyon SRAM, 3e).

"J’ai souffert, mais en tant que cyclistes professionnelles, nous aimons en quelque sorte la douleur", a déclaré Moolman-Pasio après une course inédite pour elle. C’était "de loin la plus longue que j’ai faite sur Zwift jusqu’à présent", a-t-elle précisé. D’autant moins anodin que sur la plateforme Zwift, on ne peut pas profiter d’un faux-plat descendant pour récupérer : il faut tourner les jambes constamment.

La deuxième victoire en deux jours de Moolman-Pasio ne suffit pas à la CCC-Live pour prendre la tête du classement. L’équipe TIBCO, en plaçant trois coureuses au sein du Top 7 (Stephens 4e, Dixon 5e et Gigante 7e) conforte même sa première place (249 points), devant la Canyon SRAM (200). La formation CCC-Live complète le podium avec 196 points.

Play Icon WATCH Moolman-Pasio a remis ça, et avec la manière 00:01:55

Cyclisme Alaphilippe, triplé Ineos, Giro uni-dimensionnel : huit questions pour un calendrier IL Y A UN JOUR