AG2R La Mondiale a dévoilé vendredi le calendrier - bouleversé par la crise liée au coronavirus - de ses coureurs. L'équipe prendra part à pas moins de 38 courses. Romain Bardet, bien qu'en fin de contrat devrait reprendre début août par la Route d'Occitanie. Oliver Naesen devrait prendre lui aussi une place importante à AG2R.

Les bases de la saison 2020 sont posées pour AG2R La Mondiale après plusieurs mois d'incertitudes liées à la crise du coronavirus. Vendredi, l'équipe a dévoilé le calendrier de ses coureurs pour la reprise dont Romain Bardet - en fin de contrat - et Oliver Naesen. Les deux hommes ont été posés en leaders d'AG2R.

Bardet, qui hésite toujours à prolonger son contrat, reprendra le 1er août par la Route Occitanie. Il participera ensuite au Mont Ventoux Dénivelé Challenge puis préparera le Tour de France (29 août - 20 septembre) en courant le Critérium du Dauphiné (12-16 août). Laurent Biondi précisait : "Romain Bardet de son côté va retrouver les routes du Tour d’Occitanie qu’il n’avait plus fréquenté depuis 2013 et innover en faisant les classiques wallonnes après le Tour de France et les Mondiaux."

Le programme est un peu différent pour Naesen - grand spécialiste des Classiques -, qui reprendra début août par les Strade Bianche, puis Milan-Turin. Il tentera également de défendre son podium sur le Milan-San Remo (8 août). Lui aussi est attendu sur le Tour de France. Les deux hommes devraient se retrouver sur le Tour des Flandres en octobre prochain. Mais pas question que Bardet ne fasse de l'ombre à Naesen a rassuré Julien Jurdie directeur sportif d’AG2R : "Dans le passé, on a vu des grimpeurs parfaitement s’exprimer sur le Tour des Flandres. Je pense notamment à Vincenzo Nibali la saison dernière. Mais Romain Bardet partira bien sûr avec l’ambition d’aider au mieux Oliver Naesen."

