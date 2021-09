Décidément, il n'est pas prêt à quitter le monde professionnel. Alors que l'on pouvait craindre une fin de carrière après sa chute lors de la 7e étape du Tour d'Espagne qui l'avait contraint à l'abandon, touché à la clavicule, Alejandro Valverde a donné de ses nouvelles ce vendredi et elles sont rassurantes. On le reverra dans un peloton et pas plus tard que d'ici la fin de la saison. Invité sur le plateau de La Montonera par nos confrères d'Eurosport Espagne, le Murcien de 41 ans a assuré que ses adversaires n'en avaient pas encore fini avec lui.

"La récupération se passe bien, même si les côtes me dérangent encore, expliquait-il. En principe, je vais retourner en Sicile, afin de me préparer pour le Tour de Lombardie". Le Monument italien, dernière grande course de la saison, devrait donc être au programme de l'Espagnol, qui y a souvent brillé sans le gagner (2e en 2013, 2014 et 2019). Mais ce n'est pas tout. "En 2022 je continuerai, assure t-il. J'ai la force et la motivation pour aider ou me battre pour des victoires". Vu le niveau affiché cette saison (3e de la Flèche, 4e du Tour de Catalogne notamment), on peut comprendre qu'il poursuive. Et c'est tant mieux. Un champion de sa trempe ne méritait pas une sortie sur chute.

