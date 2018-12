Après la Formule 1, McLaren se lance dans le cyclisme aux côtés de Bahrain Merida et Vincenzo Nibali

Après la course automobile, place au cyclisme pour McLaren. Le célèbre constructeur britannique, réputée mondialement pour ses voitures haut de gamme, et son activité historique dans la course automobile, dont la Formule 1, a annoncé mercredi son entrée par la grande porte dans le monde du cyclisme professionnel aux côtés de la formation Bahrain-Merida. McLaren est officiellement devenue coentreprise avec la formation cycliste créée fin 2016 dans le cadre d'un "Joint venture agreement". Son nom apparaîtra également comme sponsor sur la manche des tenues de la formation de Vincenzo Nibali.

A compter de 2019, McLaren, via sa filiale McLaren technologies, qui a étendu au fil des années ses compétences dans le domaine du transport public et de la santé au Royaume-Uni avant de se tourner vers le sport à haut niveau en plein cœur des années 2000, va en effet proposer ses compétences techniques dans trois domaines : le domaine purement technique, où il devra collaborer avec l'équipementier et constructeur Merida, le domaine humain et celui du marketing.

Un dénominateur commun : le Bahreïn

Ce n'est pas vraiment une grande première dans le monde du sport pour McLaren. La firme basée à Woking avait en effet accompagné techniquement l'équipe olympique de Grande-Bretagne lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012, où elle apporté sa science technique, notamment celle de l'aérodynamique pour les équipes de cyclisme sur piste et d'aviron. Plus récemment, c'est aux côtés du constructeur américain Specialized que McLaren avait effectué son arrivée dans le cyclisme, en tant que développeur. Le groupe britannique avait aidé à la création de vélos en fibre de carbone. L'année dernière, il avait produit une gamme spéciale pour Paris-Roubaix.

Voir McLaren s'associer à la formation Bahrain-Merida n'est pas une surprise non plus. Un état les rapproche, celui du Bahreïn. L'actionnaire principal du groupe britannique est actuellement la Mumtalakat Holding Company, un fond d'investissement étatique du Royaume qui détient 56% des parts depuis début 2017 après rachat auprès de Ron Dennis. Le rapprochement n'est pas donc le fruit du hasard. Pour McLaren, en difficulté en Formule 1 depuis six années, c'est un nouveau défi technologique d'ampleur. Et une certaine idée de ce qu'il prépare pour le futur : sa diversification.