CHAMPIONNATS DE FRANCE - Une course magnifique, un final somptueux et le grand favori en bleu, blanc, rouge. Arnaud Démare, dans la forme de sa vie, a allié puissance et sang-froid pour s'imposer dans la course en ligne, dimanche, sur le parcours de Grand-Champ. Il a réglé au sprint Bryan Coquard et Julian Alaphilippe. C'est le 3e sacre du sprinter de la Groupama-FDJ.

Et de trois pour Arnaud Démare ! En pleine forme depuis la reprise des courses, le sprinteur de la Groupama-FDJ a parfaitement assumé son statut de favori en remportant ce dimanche la course en ligne des Championnats de France de Grand-Champ, son troisième titre national après 2014 et 2017. Bien emmené par sa formation toute la journée, Démare a géré à la perfection les attaque de Julian Alaphilippe dans les derniers kilomètres pour s’imposer dans un sprint à trois royal devant Bryan Coquard (B&B Hotels - Vital Concept) et le puncheur de la Deceuninck-Quick Step.

Plus d'infos à suivre...

