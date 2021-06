Les maillots tricolores vont-ils changer d'épaules ? Réponse cette semaine, à quelques jours du départ du Tour de France ! Du 17 au 20 juin 2021, suivez les 110e Championnats de France de cyclisme sur route en intégralité sur Eurosport. Les courses féminines et masculines seront à regarder en direct sur Eurosport 2, l'application Eurosport, Eurosport.fr et l'application GCN avec les Rois de la Pédale. Pour vous abonner à Eurosport, c'est ici

Qui sont les principaux engagé(e)s sur les Championnats de France 2021 ?

Après avoir décroché son troisième sacre sur les routes bretonnes, Arnaud Démare tentera de réaliser le doublé dans les Vosges. Mais avec un plateau valonné, ce sont les puncheurs et les grimpeurs qui pourraient être à l'honneur ce weekend. Un parcours qui pourrait d'ailleurs faire le bonheur du champion du monde Julian Alaphilippe (Team Deceuninck - Quick-Step), friand de ce type de profil. Romain Bardet (Team DSM), David Gaudu (Groupama-FDJ), Warren Barguil (Arkea-Samsic), Aurélien Paret-Peintre et Benoit Cosnefroy (AG2R Citroën) ou encore Guillaume Martin (Cofidis) sont attendus.

Champion de France en titre du contre-la-montre, Rémi Cavagna (Team Deceuninck - Quick-Step) sera le grand favori à sa succession. "Le TGV auvergnat" devra toutefois se méfier d'un Benjamin Thomas (Groupama-FDJ) revanchard. Parmi les autres coureurs à suivre sur le chrono messieurs, le double champion 2017 et 2018 Pierre Latour (Total Direct Énergie), Stéphane Rossetto (Saint Michel-Auber 93) ou encore Bruno Armirail (Groupama-FDJ) seront à surveiller.

Sacrée sur la route à domicile il y a un peu moins d'un an, Audrey Cordon-Ragot remettra son titre en jeu dans les Vosges. La coureuse de la Trek-Segafredo devra batailler si elle veut conserver sa tunique tricolore. Face à la Morbihannaise, la championne de France du contre-la-montre Juliette Labous (Team DSM), la vice-championne de France en titre Gladys Verhulst (Arkea Pro Cycling Team), Aude Biannic (Movistar) ou encore Clara Copponi et Jade Wiel (FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope), titrée en 2019, auront des atouts à faire valoir dans les Vosges.

Comment regarder en direct vidéo les Championnats de France 2021 ?

Dernière ligne droite et répétition générale avant le Tour de France, les 110e Championnats de France seront à suivre en direct et en intégralité sur Eurosport 2 et sans pub sur l'application Eurosport et l'application GCN. L'événement sera également co-diffusé par France Télévisions.

Pour vous accompagner dans ces Championnats, vous pourrez retrouver les commentaires de Guillaume Di Grazia et Jacky Durand, avec les réactions et les analyses de Steve Chainel, sur place à Epinal. Après la course messieurs, les Rois de la Pédale prendront place autour de Géraldine Weber pour débriefer et analyser les moments forts de ces Championnats.

Vous pourrez également vivre les courses en ligne des Championnats d'Espagne, à La Nucia, sur Eurosport 2 et l'application Eurosport avec les commentaires de Colin Bourgeat et Nicolas Fritsch.

Le programme des 110e Championnats de France de cyclisme sur route à suivre sur Eurosport :

Jeudi 17 juin 2021

Contre-la-montre dames (à partir de 12h45 sur l'application Eurosport et Eurosport 2)

Contre-la-montre messieurs (à partir de 14h45 sur l'application Eurosport et Eurosport 2)

Samedi 19 juin 2021

Course en ligne dames (à partir de 12h15 sur l'application Eurosport et Eurosport 2)

Dimanche 20 juin 2021

Course en ligne messieurs (à partir de 14h15 sur l'application Eurosport et Eurosport 2)

