De Plus devance Wellens et s'offre son premier World Tour

Laurens De Plus (Jumbo Visma) s'est offert dimanche la première victoire de sa jeune carrière. Le Belge a remporté le classement général du BinckBank Tour grâce à une attaque vers la fin de la dernière étape, gagnée par Oliver Naesen (AG2R) à Grammont.

De Plus, troisième du général au départ à 12 secondes du leader Tim Wellens, est parvenu à fausser compagnie au peloton à 16 kilomètres de l'arrivée, en compagnie de ses compatriotes Naesen et Van Avermaet (CCC). Le trio s'est échappé, De Plus récupérant d'abord 7 secondes de bonifications, et a fini plus de 40 secondes devant Tim Wellens, esseulé dans le peloton. C'est la première victoire dans un World Tour pour le coureur de 23 ans, qui a terminé 23e du dernier Tour de France, en remportant avec les Jumbo le contre-la-montre par équipes.

Vidéo - Naesen a réglé Ven Avermaet au sprint 01:47

La victoire d'étape s'est jouée au sprint entre Naesen et Van Avermaet, le premier jaillissant dans les derniers mètres pour devancer son adversaire. Il monte également sur la deuxième marche du podium 100% belge, une seconde devant Wellens et deux devant Van Avermaet. L'ultime étape de 178,6 km entre Leeuw-Saint-Pierre et Grammont en Belgique avait des allures de Tour des Flandres avec le double passage du mur de Grammont et la triple ascensions du Bosberg, deux monts flandriens incontournables du "Ronde".