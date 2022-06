Le Néerlandais Taco van der Hoorn (Intermarché Wanty-Gobert) a remporté dimanche la 102e édition de la Brussels Cycling Classics (ex Paris-Bruxelles), une course de 203,9 kilomètres dont l'arrivée était jugée au pied de l'Atomium, en plein coeur de la capitale belge.

Dans un finish de puncheurs, le coureur de 28 ans a devancé au sprint ses deux derniers compagnons d'échappée, le Belge Thimo Willems (Minerva Cycling) et l'Autrichien Tobias Bayer (Alpecin Fenix), qui complètent un podium pour le moins inattendu. Sept ans après Dylan Groenewegen, Van der Hoorn devient le septième Néerlandais à remporter cette épreuve. Il succède au palmarès au Belge Remco Evenepoel.

Ad

Critérium du Dauphiné Van Aert comme une évidence IL Y A 7 HEURES

Un peloton impuissant

La course a été longtemps animée par l'échappée de dix coureurs où figuraient aussi le Français Axel Laurance, le Néerlandais Bram Welten ou le Belge Jelle Wallays, qui a compté jusqu'à sept minutes d'avance sur le peloton. Sous l'impulsion des coureurs de la Lotto-Soudal, qui travaillaient pour Florian Vermeersch ou Philippe Gilbert, puis des Arkea et leur sprinteur français Hugo Hofstetter, le peloton a tenté de rattraper les fuyards, en vain.

Dans la longue ligne droite finale, Van der Hoorn a porté une attaque décisive qui a fait éclater le groupe de tête et a repris in extremis Willems, qui l'avait débordé en lançant son sprint de loin. "Le fait qu'on ait compté jusqu'à sept minutes d'avance et que j'ai pu suivre les échappés dans les côtes m'a donné confiance en la possibilité de cet exploit. Mais que ce fut difficile", a commenté le Néerlandais, déjà vainqueur d'une étape sur le Giro en 2021.

Critérium du Dauphiné Van Aert, des mots aux actes IL Y A 4 HEURES