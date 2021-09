C’était le grand favori et il a parfaitement assumé ce statut. Seul coureur à pouvoir suivre Remco Evenepoel (Belgique) lorsque celui-ci a tenté de s’isoler dans les deux derniers tours, Sonny Colbrelli a facilement devancé le Belge dans un sprint à deux. Au terme d’une course complètement folle, il s’offre son premier titre de champion d’Europe, le quatrième consécutif pour l’Italie après les sacres de Trentin (2018), Viviani (2019) et Nizzolo (2020). Un temps avec les deux hommes avant de craquer, Benoit Cosnefroy offre lui une belle médaille de bronze à l’équipe de France.

Championnats d'Europe Cosnefroy : "C'est un parcours qui est très inspirant pour moi" IL Y A 4 HEURES

Championnats d'Europe Van Dijk reine d'Europe IL Y A UN JOUR