CHAMPIONNATS DE FRANCE - Une course magnifique, un final somptueux et le grand favori en bleu, blanc, rouge. Arnaud Démare, dans la forme de sa vie, a allié puissance et sang-froid pour s'imposer dans la course en ligne, dimanche, sur le parcours de Grand-Champ. Il a réglé au sprint Bryan Coquard et Julian Alaphilippe. C'est le 3e sacre du sprinter de la Groupama-FDJ.

Et de trois pour Arnaud Démare ! En pleine forme depuis la reprise des courses, le sprinteur de la Groupama-FDJ a parfaitement assumé son statut de favori en remportant ce dimanche la course en ligne des Championnats de France de Grand-Champ, son troisième titre national après 2014 et 2017. Bien emmené par sa formation toute la journée, Démare a géré à la perfection les attaque de Julian Alaphilippe dans les derniers kilomètres pour s’imposer dans un sprint à trois royal devant Bryan Coquard (B&B Hotels - Vital Concept) et le puncheur de la Deceuninck-Quick Step.

Gestion à la mode Groupama-FDJ

C’était écrit. Champion de France en 2014 puis 2017, les deux fois à l’occasion d’arrivées massives, Arnaud Démare devait être sacré en 2020. Vu ses récents succès sur Milan-Turin et le Tour de Wallonie (et deux étapes), il faisait même office d’immense favori. Et on comprend mieux pourquoi vu sa force et, surtout, sa lucidité dans le final. Pourtant, tous ses adversaires auront joué contre lui. Dès le départ, les attaques se sont multipliées avec notamment des formations AG2R La Mondiale, Total Direct-Energie et Cofidis très actives dans les diverses échappées qui se sont succédées en tête de course. Mais la Groupama-FDJ, aidée par la Conti-Groupama FDJ, ne s’est jamais affolé.

A l’exception de l’échappée matinale et du duo Latour (AG2R La Mondiale)-Ferron (Total Direct Energie), personne n’a jamais réussi à prendre plus d’une minute sur un peloton que la formation de Marc Madiot a emmené du début à la fin. La Groupama-FDJ n’aura douté que quelques instants, à 50km de l’arrivée, lorsqu’un groupe de seize coureurs – parmi lesquels Guillaume Martin (Cofidis) ou Pierre Rolland ((B&B Hotels - Vital Concept)) s’est extirpé du peloton. Un groupe trop important pour ne pas poser problème à l’équipe de Démare, obligée de travailler pour limiter l’avance de l’échappée, qui n’a jamais compté plus de 35’’ d’avance.

Alaphilippe a tout tenté

Mais tout a changé dans le dernier tour, à 14 km de l’arrivée, lorsque Florian Sénéchal, unique équipier d’Alaphilippe sur ce championnat de France, a rejoint l’échappée en compagnie de Romain Bardet (AG2R La Mondiale), qui pouvait compter sur trois équipiers à l’avant. Forcée de réagir, la Groupama-FDJ est vite revenu sur le groupe de tête, opérant la jonction à 7,5km de l’arrivée. Mais la Deceuninck-Quick Step ne pouvait pas en rester là et Sénéchal a fait la sélection au train à 5km de l’arrivée pour lancer idéalement Julian Alaphilippe un kilomètre plus loin. Une attaque franche, puissante, que personne n’a pu suivre.

Mais, loin de s’affoler, Arnaud Démare et Bryan Coquard ont suivi à leur rythme, se relayant pour revenir sur le puncheur de Saint-Armand-Montrond dans la dernière bosse, à 1,5km. Déjà battu sur Milan-SanRemo (2e), sans victoire jusqu’ici en 2020, Alaphilippe a remis ça sous la flamme rouge mais Arnaud Démare est une nouvelle fois revenu au train, sans s’affoler. Comme sur de sa force.

Et il avait bien raison puisque le sprinteur de la Groupama-FDJ était bien le plus fort dans la dernière ligne droite, comme souvent dernièrement. Malade hier, Bryan Coquard aura réussi un championnat de France de qualité mais il lui aura manqué cette petite pointe de vitesse pour triompher de celui qui fait, peut-être, office de meilleur sprinteur du monde depuis la reprise mais fait, avec certitude, office de très beau champion de France.

