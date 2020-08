CHAMPIONNATS DE FRANCE - Elle courait après depuis plusieurs années. Déjà quadruple championne de France du contre-la-montre , Audrey Cordon-Ragot ( Trek-Segafred) a conquis son premier titre sur l'épreuve en ligne sur le parcours de Grand-Champ. Gladys Verhulst (Arkéa) et Clara Copponi (FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope) complètent le podium.

Une belle revanche ! Deuxième et très déçue sur le contre-la-montre jeudi, longtemps frustrée sur l'épreuve en ligne des championnats de France, Audrey Cordon-Ragot (Trek-Segafredo) a remporté le titre pour la première fois de sa carrière, à 30 ans. La Bretonne, à domicile sur le parcours de Grand-Champ, a attendu les ultimes kilomètres pour placer la bonne attaque qui a laissé Gladys Verhulst (Arkéa) et Clara Copponi (FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope), finalement deuxième et troisième, sur place. Sa joie était à la hauteur de l'attente.

Play Icon

Championnats de France Un sacre sous forme de rédemption : revivez la victoire de Barguil l'an passé IL Y A 6 HEURES

Plus d'informations à suivre...

Championnats de France AG2R applique le principe de précaution : Plusieurs forfaits annoncés après un cas de COVID-19 HIER À 12:17