71,5 km - Ils sont neuf en tête de course désormais. Le groupe de poursuivants n'est néanmoins pas très loin derrière.

73,5 km - L'échappée s'est scindée en deux parties, alors que Total Direct Energie ne roule plus en tête de peloton.

75 km - Benjamin Thomas en remet une couche aux avant-postes ! L'écrémage se poursuit.

75,5 km - Dans le peloton, Samuel Dumoulin est lâché !

76,5 km - Cette accélération nette de la Groupama-FDJ a causé des dégâts dans l'échappée. David Gaudu a été repris, mais plusieurs éléments ont été lâchés !

77 km - Attaque de David Gaudu dans la côte de Château-Thébaut !

78 km - La Groupama-FDJ prend les choses en mains dans l'échappée. Romain Seigle accélère fort avant de laisser la place à Valentin Madouas !

79 km - Néanmoins, les protégés de Jean-René Bernaudeau craquent les uns après les autres. Attention à ne pas griller toutes les cartouches avant le dernier tour...

80 km - Présents en nombre aux devants du peloton, les coureurs de Total Direct Energie continuent de mener la chasse, de manière efficace.

82 km - L'écart a bien fondu lors de ce tour. L'échappée n'a plus que 2'00'' d'avance sur le peloton.

84 km - Plus que cinq tours de circuit à effectuer !

86 km - Les hommes de tête traversent la zone de ravitaillement.

88 km - Profitons de ce statu quo dans la course pour évoquer l'information importante de la matinée en ce qui concerne le cyclisme tricolore : Thomas Voeckler a été officiellement présenté comme étant le nouveau manager de l'équipe de France ce dimanche. Il succède à Cyrille Guimard, qui occupait cette fonction depuis 2017.

Vidéo - Pourquoi Voeckler sera "manager" et non "sélectionneur" 02:16

90 km - Les coureurs sont passés par Château-Thébaut et se redirigent vers La Haye-Fouassière, en empruntant un parcours vallonné.

92 km - Sur les sept dernières éditions des championnats de France, six titres ont été remportés par la FDJ. Seul le surprenant Steven Tronet (Auber 93) est venu chambouler cette suprématie en 2015.

94 km - La Groupama-FDJ a déjà été sacrée sur le contre-la-montre messieurs avec Benjamin Thomas et sur la course en ligne dames avec Jade Wiel. L'équipe de Marc Madiot va-t-elle de nouveau triompher dans la course élite hommes ?

96 km - Il fait un peu moins chaud que ces derniers jours, mais la température reste relativement élevée en Loire-Atlantique (26°C).

98 km - L'écart entre l'échappée et le peloton a basculé sous la barre des trois minutes (2'40'').

100 km - Plus que 100 kilomètres avant l'arrivée !

100,5 km - Pour l'anecdote, signalons d'ailleurs que ce circuit est calqué sur celui de la Classic Loire-Atlantique.

101 km - Il reste encore six tours de circuit à effectuer !

103 km - Les formations Groupama-FDJ, AG2R La Mondiale et Arkéa-Samsic sont les mieux représentées à l'avant, avec chacune six coureurs dans l'échappée.

104,5 km - C'est l'équipe Total Direct Energie qui mène la poursuite en tête de peloton.

105 km - A un peu plus de 100 kilomètres de l'arrivée, les hommes de tête comptent 3'05'' d'avance sur le peloton !

14:00 - Le point sur la course : Les coureurs ont déjà parcouru plus de la moitié des 252 km au menu. Une grosse échappée de 37 hommes s'est formée aux avant-postes, avec notamment Warren Barguil (Arkéa-Samsic), Pierre Latour (AG2R La Mondiale), David Gaudu (Groupama-FDJ) ou encore Pierre Rolland (Vital Concept).

13:54 - Contrairement à Julian Alaphilippe et à Romain Bardet, Thibaut Pinot sera de la partie. Le grimpeur franc-comtois aura peut-être sa carte à jouer...

Thibaut Pinot (Groupama-FDJ)AFP

13:53 - La Groupama-FDJ est l'équipe la mieux représentée, avec 21 coureurs présents dans le peloton ce dimanche.

13:52 - Parmi les difficultés au menu se trouvent la côte de Château-Thébaut et le mur de Saint-Fiacre (1,5 km à 10% de moyenne).

13:48 - Le profil de la course : Les coureurs doivent réaliser quinze tours sur une boucle de 16,8 km dans les environs de La Haye-Fouassière, ce qui fera un total de 252 km à l'arrivée. Le parcours n'est pas tout plat, loin de là, et ne devrait donc pas être propice à un sprint massif.

13:45 - Qui succèdera à Anthony Roux, sacré champion de France en 2018 ? C'est LA grande question du jour. Plusieurs candidats lorgnent en tout cas le maillot tricolore. Lancé à la conquête d'une troisième couronne nationale, Arnaud Démare fait partie des favoris ce dimanche.

13:44 - Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport.fr pour suivre EN DIRECT la course en ligne messieurs des championnats de France de cyclisme sur route !