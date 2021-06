"J'aurais aimé que ce soit un parcours beaucoup plus sélectif, même si j'ai entendu que ça allait être un circuit usant, avec beaucoup de kilomètres comme d'habitude sur les championnats de France", a expliqué le coureur de 29 ans en visioconférence de presse.Tracé autour d'Epinal, le circuit de la course en ligne (242,9 km) des Championnats de France est pourtant agrémenté d'une ascension de 2,5 km à 6% de pente moyenne, que les coureurs devront gravir à seize reprises.

Deux fois troisième des championnats de France (2018 et 2020), Alaphilippe est cité parmi les grands favoris de la course en ligne, qui se déroulera à six jours du Grand départ du Tour de France, prévu le 26 juin à Brest. "Ca va être une journée importante en vue du Tour de France, a confirmé 'Alaf'. Avec un résultat au bout, ça serait encore mieux."

Une semaine chargée pour Alaf'

"L'approche sportive n'a pas été la meilleure pour moi ces derniers jours", a développé celui qui est devenu père en tout début de semaine. "Mais d'un autre côté, j'ai aussi vécu un moment incroyable. Il faut assimiler tout ça et voir ce que ça va donner dimanche", a-t-il poursuivi.

Sur le plan stratégique, Alaphilippe ne sera entouré dimanche que de deux équipiers (Rémi Cavagna et Florian Sénéchal), quand des équipes comme la Groupama-FDJ du champion en titre Arnaud Démare ou AG2R-Citroën seront présentes en nombre. "Ce n'est jamais bon d'être seulement trois face à des équipes composées de dix, quinze ou vingt coureurs. Il va falloir courir intelligemment et voir s'il y a des possibilités d'ouvrir la course d'un peu plus loin", a anticipé le porteur du maillot arc-en-ciel.

