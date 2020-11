Le couperet est tombé mercredi pour Dylan Groenewegen. Coupable d'avoir provoqué la terrible chute de Fabio Jakobsen lors du dernier Tour de Pologne, le coureur de la Jumbo-Visma a été suspendu pour neuf mois par par l'UCI , soit jusqu'en mai 2021. Mais l'équipe du Jakobsen, Deceuninck - Quick Step, ne compte pas en rester là. Et elle a décidé de porter plainte contre Groenewegen.

Pour rappel, le pronostic vital de Jakobsen avait été engagé après sa chute. Fort heureusement, le Néerlandais s'en était sorti, souffrant d'un traumatisme crânien et d'une fracture du palais. "Ils (les médecins, ndlr) lui ont enlevé 130 points de suture du visage. Il n'a plus qu'une dent, son palais n'est pas encore guéri et l'une de ses cordes vocales est toujours paralysée. Il ne sait pas encore respirer correctement", expliquait dans un communiqué son manager Patrick Lefevere fin août.