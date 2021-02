Circuit Het Nieuwsblad

Davide Ballerini (Deceuninck-Quick Step) a prouvé qu’il était l’homme en forme de ce début de saison. L'Italien a remporté la 76e édition du Omloop Het Nieuwsblad entre Gand et Ninove (200,5 km), son troisième succès de la saison après deux étapes au Tour de la Provence. La formation Deceuninck-Quick Step a encore écœuré la concurrence : elle a ramené le peloton sur l’échappée, avant que Julian Alaphilippe ne tente sa chance en solitaire. Florian Sénéchal a fini le travail en déposant son sprinteur italien à 300m de la ligne. Davide Ballerini a devancé Jake Stewart (Groupama-FDJ) et Sep Vanmarck (Israel Start-Up Nation). Le premier Français, Sénéchal, a franchi la ligne en 7e position.

L’absence de Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix), Wout Van Aert (Jumbo-Visma) et Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) au départ de cette course n’a pas empêché celle-ci d’être passionnante en tout point. Cinq coureurs (Matis Louvel, Yevgeniy Fedorov, Bert De Backer, Kenny de Ketele et Ryan Gibbons) ont pris le large au départ, à Gand. Ils ont compté jusqu’à huit minutes d’avance sur le peloton, une grande partie de la course. Puis tout a basculé à 75 kilomètres de l’arrivée, avec l’attaque du coureur de la formation Ef Education – Nippo, Jonas Rutsch. L’attaque du coureur allemand a réveillé le peloton et la nervosité a commencé à se faire sentir.