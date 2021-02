"Julian a des fourmis dans les jambes". Avant le départ du circuit Het Nieuwsblad, la course d'ouverture de la saison en Belgique prévue samedi entre Gand et Ninove, Julian Alaphilippe fait figure de favori. Le champion du monde 2020 qui a terminé deuxième du Tour de la Provence pour sa rentrée mi-février, a reconnu jeudi le parcours de 200 kilomètres avec ses treize monts (dont le Bosberg et le Mur de Grammont) et neuf secteurs pavés.