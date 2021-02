Comme Mathieu van der Poel, Peter Sagan ne sera pas sur les routes de Belgique fin février. Le coureur slovaque manquera le Circuit Het Nieuwsblad et Kuurne-Bruxelles-Kuurne prévus les deux derniers jours du mois. La raison ? Le triple champion du monde (2015, 2016 et 2017) ne se sent pas assez compétitif après avoir contracté le Covid-19 lors d'un camp d'entraînement en Espagne avec son frère Juraj et appliqué une période d'isolement de dix jours.