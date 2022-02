Première course de l'année et déjà un podium pour Nacer Bouhanni. Le Norvégien Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert) a remporté dimanche au sprint la 35e édition de la classique d'Almeria à Roquetas de Mar (sud-est de l'Espagne) devant le Français du Team Arkéa-Samsic et le tenant du titre, l'Italien Giacomo Nizzolo (Israel - Premier Tech).

Ad

Il s'agit de la première victoire de l'année pour le sprinteur norvégien de 34 ans débarqué de la formation UAE Team Emirates, dont le dernier succès remontait à août 2021, sur la 4e étape du Tour d'Allemagne à Nuremberg.

Clásica de Almería Bouhanni effectue sa rentrée à Almeria 11/02/2022 À 11:15

Une petite échappée de deux coureurs s'est formée à une trentaine de kilomètres de l'arrivée, mais a été avalée par le peloton à 18 kilomètres de la ligne, dans cette classique destinée aux sprinteurs.

Classement de la classique d'Almeria 2022 (El Ejido - Roquetas de Mar) :

1. Alexander Kristoff (NOR/INT), les 188,2 km en 4 h 22:39.

2. Nacer Bouhanni (FRA/ARK), m.t.

3. Giacomo Nizzolo (ITA/ISR), m.t.

4. Stanislaw Aniolkowski (POL/BIN), m.t.

5. Juan Sebastian Molano (COL/UAE), m.t.

Alexander Kristoff Crédit: Getty Images

Tour de La Provence Alaphilippe, heureux malgré tout : "Je ne m'attendais pas à être à ce niveau-là" IL Y A 5 HEURES