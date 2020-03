Coronavirus : Mitchelton-Scott se retire de huit courses et manquera Paris-Nice

L'équipe Mitchelton-Scott a décidé de trancher dans le vif. Au vu de l'avancée de l'épidémie du coronavirus, cette dernière, dont le siège se trouve en Lombardie, l'une des régions les plus touchées en Italie, a décidé de se retirer de huit courses (masculines et féminines) jusqu'au 22 mars inclus. Résultat, elle manquera les Strade Bianche (hommes et femmes), le GP Industria (hommes), Paris-Nice (hommes), Tirreno-Adriatico (hommes), le Ronde van Drenthe (femmes), la Danilith Nokere Koerse (femmes), Milan-San Remo (hommes) et le Trofeo Alfredo Binda (femmes).

"Risques sanitaires"

Dans son communiqué, L'équipe d'Adam Yates justifie cette décision en invoquant "un devoir de vigilance" pour la santé de ses équipes. "Les déplacements constants augmenteront les risques sanitaires et rendront extrêmement difficile la gestion de la logistique, des éventuelles périodes de quarantaine", explique le communiqué. Plus tôt dans la tournée, c'est l'équipe Education First qui aurait demandé à l'UCI de ne pas participer aux Strade Bianche samedi et à Milan-San Remo le 21 mars à cause de la propagation du coronavirus dans le nord de l'Italie.

"Il est souhaitable de garder notre personnel et nos coureurs cyclistes en bonne santé. Nous préférons qu'ils ne transmettent pas le virus. Nous nous sentons responsables envers nos fans et les habitants des villes dans lesquelles nous allons", aurait indiqué Education First dans un courrier cité par The Wall Street Journal.