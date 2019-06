Adam Yates ne disputera pas la victoire finale à Jakob Fuglsang sur la dernière étape du Critérium du Dauphiné. Dauphin du Danois au classement général, à seulement 8 secondes, le Britannique de Mitchelton Scott a mis pied à terre à un peu moins de 50 kilomètres de l'arrivée. Les organisateurs de la course ont annoncé quelques instants plus tard que Yates était fiévreux depuis la matinée, ce qui a justifié la décision de son équipe de mettre un terme à sa course.

Yates avait porté le maillot de leader pendant trois jours. Il l'a abandonné samedi à l'issue de la 7e étape enlevée par Wout Poels devant Jakob Fuglsang. Sixième de cette étape à dix secondes du vainqueur, et neuf du Danois, le Britannique avait dû se résoudre à laisser la tête du classement général au coureur d'Astana.

Son abandon permet à l'Américain Tejay van Garderen (EF Education First) de se retrouver provisoirement à la deuxième place de ce Critérium du Dauphiné, à 20 secondes du leader. L'Allemand Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe) est désormais troisième à 21 secondes, tandis que Wout Poels passe quatrième à 28 secondes de Fuglsang en attendant l'arrivée de cette 8e et dernière étape.